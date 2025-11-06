Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας

Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
06.11.25 , 16:06 Μητσοτάκης για ExxonMobil: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»
06.11.25 , 15:41 Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
06.11.25 , 15:25 Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
06.11.25 , 15:16 Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”
06.11.25 , 15:01 Βορίζια: Τι Λέει Η Μητέρα Του Καργάκη Για Τον Σασμό
06.11.25 , 14:58 Φοινικούντα: Έρχονται Εξελίξεις - Μίλησαν Οι Επισυνδέσεις
06.11.25 , 14:49 Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25 , 14:37 Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
06.11.25 , 14:18 Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Τουμάση: Η ηλικία, ο θάνατος της μητέρας της και ο γάμος με τον Πανταζάρα
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου pexels
Επίδομα 250 Ευρώ: Ποιοι Μένουν Εκτός Λόγω Ηλικίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 28 Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ωστόσο, εκτός θα μείνουν πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς έχουν θεσπιστεί κόφτες για την καταβολή του.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν απο την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ 250 ΕΥΡΩ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top