Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας

Στις 28 Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ωστόσο, εκτός θα μείνουν πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς έχουν θεσπιστεί κόφτες για την καταβολή του.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν απο την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

