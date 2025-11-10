Ρέμα Εσχατιάς: Φόβος  για πλημμύρα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση

Συναγερμός πάλι για τα νερά που κατέβηκαν από την Πάρνηθα και λιμνάζουν

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ρέμα Εσχατιάς: Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αντοχές των κατοίκων στις Αχαρνές που γειτνιάζουν με το ρέμα της Εσχατιάς δοκιμάστηκαν και πάλι σήμερα. Το ρέμα παρ’ όλίγον να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star  από ένα σημείο που κινδύνεψε, στο ύψος της οδού Αγίου Πέτρου. 

Αυτοψία Star στα σημεία που ανακάλυψαν τις υπόγειες λίμνες του Κηφισού!

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που μετέδωσες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  από την πρωϊνή μπόρα το ρέμα έφτασε στα όρια του

Ρέμα Εσχατιάς: Λιμνάζουν τα νερά που κατεβαίνουν από την Πάρνηθα

Ρέμα Εσχατιάς: Λιμνάζουν τα νερά που κατεβαίνουν από την Πάρνηθα 

Τα νερά της βροχής που κατέβηκαν ορμητικά από την Πάρνηθα λιμνάζουν σε αυτό το σημείο, ενώ όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν «βαλτώσει»  εδώ και 2-3 χρόνια! 

Αχαρνές: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση γυναίκας- Παρασύρθηκε από ρέμα

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση, η μικρή διατομή του αγωγού να μην μπορεί να απορροφήσει τα νερά της βροχής. 

Ρέμα Εσχατιάς: Περιμένουν ακόμη τα έργα οι κάτοικοι των Αχαρνών

Ρέμα Εσχατιάς: Περιμένουν ακόμη τα έργα οι κάτοικοι των Αχαρνών 

Όπως χαρακτηριστικά λένε «το πρωί ήμασταν τυχεροί και δεν έβρεξε πολύ».  Κάθε φορά που βρέχει έντονα κάνουν τον σταυρό τους, καθώς η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είναι χτισμένη ακριβώς δίπλα στο ρέμα της Εσχατιάς…  

ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ
 |
ΑΧΑΡΝΕΣ
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
