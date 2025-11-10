Ρέμα Εσχατιάς: Φόβος  για πλημμύρα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση

Οι αντοχές των κατοίκων στις Αχαρνές που γειτνιάζουν με το ρέμα της Εσχατιάς δοκιμάστηκαν και πάλι σήμερα. Το ρέμα παρ’ όλίγον να υπερχειλίσει και να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από ένα σημείο που κινδύνεψε, στο ύψος της οδού Αγίου Πέτρου.
Όπως φαίνεται και στα πλάνα που μετέδωσες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, από την πρωϊνή μπόρα το ρέμα έφτασε στα όρια του.
Τα νερά της βροχής που κατέβηκαν ορμητικά από την Πάρνηθα λιμνάζουν σε αυτό το σημείο, ενώ όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν «βαλτώσει» εδώ και 2-3 χρόνια!
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση, η μικρή διατομή του αγωγού να μην μπορεί να απορροφήσει τα νερά της βροχής.
Όπως χαρακτηριστικά λένε «το πρωί ήμασταν τυχεροί και δεν έβρεξε πολύ». Κάθε φορά που βρέχει έντονα κάνουν τον σταυρό τους, καθώς η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είναι χτισμένη ακριβώς δίπλα στο ρέμα της Εσχατιάς…