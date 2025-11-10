Χριστίνα Κοντοβά: Γιορτάζει τα 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα

«Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια εγώ και η Έιντα βρήκαμε την οικογένειά μας»

Τα πέντε χρόνια με την κόρη της, Έιντα, γιορτάζει η Χριστίνα Κοντοβά. Η γνωστή Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας υιοθέτησε ένα πολύ γλυκό κοριτσάκι από την Ουγκάντα πριν από πέντε χρόνια και σήμερα το γιορτάζουν μαζί. Η τρυφερή μαμά έσβησε μια τούρτα με κεράκι το νούμερο πέντε και δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες από την οικογενειακή στιγμή. 

Κοντοβά: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Αίγινα μαζί με την κόρη της

«Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια εγώ και η Έιντα βρήκαμε την οικογένειά μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Χριστίνα Κοντοβά.

Δείτε την ανάρτηση και τις φωτογραφίες:

 

Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»

Πρόσφατα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στους 13 μήνες που έζησε στην Ουγκάντα για χάρη της κόρης της, Έιντα αλλά και για την απόφασή της να τη γράψει σε δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα.

«Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδελφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Δεν με επισκέφτηκε κανείς γιατί ήταν η περίοδος του Covid, ήταν δύσκολα τα ταξίδια, υπήρχε φόβος με τα ταξίδια. Το ταξίδι στην Αφρική δεν είναι και εύκολο ταξίδι, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που την θεωρώ και πατρίδα μου» είχε πει η Χριστίνα Κοντοβά.

«Η απόφαση του σχολείου ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα και σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους και το συζήτησα πολύ. Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω μόνη μου. Αυτό είναι και το πιο σκληρό στη δική μου φάση, το μονογονεϊκό είναι σκληρό πράγμα. Είμαι πολύ τυχερή που έχω φίλους και με παιδιά και που ξέρουν, την οικογένεια μου. Πήρα την απόφαση αυτή γιατί έχουμε δίπλα από το σπίτι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, μικρό σχολείο. Στην τάξη είναι 15 παιδάκια, τα οποία τα ξέραμε από τη γειτονιά. Δεν είμαι υπέρ του δημοσίου ή υπέρ του ιδιωτικού, είμαι υπέρ του καλού σχολείου» είχε προσθέσει η ίδια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
