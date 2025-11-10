Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός με τα 600.000 ευρώ για  διακίνηση ναρκωτικών

Της Τασούλας Παπανικολάου

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης ενώ η άρση του τραπεζικού του απορρήτου έδειξε συναλλαγές που αγγίζουν τις 600.000 ευρώ μόνο μέσα σε λίγους μήνες.

Ο κατηγορούμενος υπαρχιφύλακας στην απολογία του ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων:

«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Έχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη.

Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα».

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με τα αρχικά Π.Μ. ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές πωλούσε ναρκωτικά σε χρήστες ακόμα και μπροστά στο ανήλικο παιδί του

«Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι θύμα των ναρκεμπόρων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» υποστήριξε.

Κατηγορούμενη στο ίδιο κύκλωμα είναι και σύζυγος του αρχηγού η οποία ισχυρίστηκε:

«Ο σύζυγός μου είναι εξαρτημένος χρήστης Δεν υπήρξε ποτέ διακινητής και εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα ναρκωτικά. Θέλω να επιστρέψω στο παιδί μου που με έχει ανάγκη».

Από τους εννιά κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν οι οκτώ.

