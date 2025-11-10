Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων

Τι ισχύει σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και ΙΚΑ με παραδείγματα

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία pexels.com
Γονείς με παιδιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι προϋποθέσεις για πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και ΙΚΑ. Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας,

Μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες εργαζομένων που διατηρούν τη δυνατότητα εξόδου πριν από τα γενικά όρια ηλικίας είναι οι γονείς ανηλίκων τέκνων στο Δημόσιο, στα Ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών και στο ΙΚΑ. Παρά τις σαρωτικές αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό, χιλιάδες μητέρες - και σε ορισμένες περιπτώσεις πατέρες - που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως γονείς ανηλίκων συνεχίζουν να μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
