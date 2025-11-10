Χρύσα Μιχαλοπούλου: Οι ευχές στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο για τα γενέθλιά του!

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε τα γενέθλιά του, με τον καταξιωμένο σεφ και παρουσιαστή να δέχεται αμέτρητες ευχές από φίλους και γνωστούς.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και της Χρύσας Μιχαλοπούλου, η οποία του ευχήθηκε δημόσια ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο τους, Κίμωνα.

Σε μία φωτογραφία από ποζάρουν όλοι μαζί στην παραλία, έγραψε: «Χρόνια πολλά μπαμπά μας».

Η ανάρτηση της Χρύσας Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία Instagram

Μπορεί το πρώην ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, όμως διατηρούν πολύ καλές σχέσης και λόγω του μικρούλη τους, στον οποίο έχουν μεγάλη αδυναμία.