Η Αλβανία πιο κοντά στην ένταξη στην Ε.Ε.

H έβδομη συνάντηση της Διάσκεψης Προσχώρησης με την Αλβανία πραγματοποιήθηκε σήμερα και σηματοδότησε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη λεγόμενη ομάδα 5 που αφορά σε πόρους, γεωργία και συνοχή.

Πρόκειται για το προτελευταίο «κεφάλαιο» που απομένει και καλύπτει κυρίως γεωργία και αλιεία, ασφάλεια τροφίμων και πολιτικές συνοχής.

«Η διεύρυνση αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα για την ΕΕ. Και βασική προτεραιότητα για τη δανική προεδρία. Η ένταξη των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων είναι πολύ σημαντική. Το σημερινό βήμα για το άνοιγμα της τελευταίας ομάδας διαπραγματεύσεων με την Αλβανία καταδεικνύει τη δέσμευση της χώρας να προωθήσει περαιτέρω την πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.», δήλωσε η Μαρί Μπγιέρε, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας.

Η Αλβανία έχει περάσει με επιτυχία τα προηγούμενα 4 κεφάλαια προσωρινά.

Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο, όλα θα επανεξεταστούν, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΕ. Η Διάσκεψη Προσχώρησης θα επιστρέψει στην ομάδα 5 σε κατάλληλη στιγμή.