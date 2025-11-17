Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά

Χαλαρώνει ενώ περιμένει να δει τη σειρά που έχει λατρέψει

Media
Το trailer του επεισοδίου 8 της επόμενης Κυριακής 23/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ζεστή και χαλαρή στιγμή μοιράστηκε στα social media η Άση Μπήλιου δείχνοντας πώς απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της στο σπίτι.

 Στη φωτογραφία φαίνεται η έγκριτη αστρολόγος να κάθεται χαλαρή στον καναπέ, φωτισμένη από το απαλό φως μιας λάμπας, έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της γάτο. Η ατμόσφαιρα είναι οικεία και γλυκιά, ιδανική για ένα cosy βράδυ μπροστά στην τηλεόραση. 

Στο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε γράφει: «Εδώ με τον Κούκι περιμένουμε με ανυπομονησία τα @tafantasmata @starchanneltv στις 9:00 μμ».

Η αστρολόγος έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη της για τη σειρά «Τα Φαντάσματα», και στον αέρα του Breakfast@Star, όπου συχνά αναφέρεται στις ατάκες και στις σκηνές που την κάνουν να γελάει δυνατά.

 

Μάλιστα, μία από τις ατάκες που έχει ξεχωρίσει και επαναλαμβάνει με ενθουσιασμό είναι το χαρακτηριστικό «Φύγε, φύγε!», που έχει γίνει μικρό… inside joke για τους τηλεθεατές της εκπομπής.

Η Άση Μπήλιου αγκαλιά με τον αγαπημένο της γάτο, τον Κούκι

Η Άση Μπήλιου αγκαλιά με τον αγαπημένο της γάτο, τον Κούκι

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» του Star έχει κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού χάρη στον ευρηματικό της συνδυασμό κωμωδίας, μυστηρίου και ρυθμού.

Με καλογραμμένους χαρακτήρες, ανατροπές και χιούμορ που ισορροπεί υπέροχα ανάμεσα στο έξυπνο και το απολαυστικά παράλογο, δεν είναι τυχαίο που έχει αποκτήσει φανατικούς τηλεθεατές ανάμεσά τους και την αγαπημένη αστρολόγο του Breakfast@Star.

Η επιτυχημένη σειρά «Ghosts» ήρθε στην Ελλάδα ως «Τα Φαντάσματα»


Η ελληνική εκδοχή βασίζεται στην τεράστια βρετανική επιτυχία «Ghosts», παραγωγής BBC, η οποία έχει ήδη διασκευαστεί σε πολλές χώρες λόγω της μοναδικής της ικανότητας να συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο και συγκινητικές στιγμές.

Στην ελληνική προσαρμογή πρωταγωνιστούν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, η οποία μάλιστα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία. Δίπλα τους βρίσκονται εννέα φαντάσματα  κάθε ένα με διαφορετική προσωπικότητα, εποχή και «τρέλα» που υποδύονται οι Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο μετρ της ελληνικής τηλεοπτικής κωμωδίας, Λευτέρης Παπαπέτρου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει η Αμαλία Γιαννίκου. Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Η υπόθεση της σειράς

Ο Χάρης και η Μαρίνα, ένα νεαρό ζευγάρι που παλεύει με οικονομικές δυσκολίες, κληρονομούν αναπάντεχα ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Πολύ γρήγορα όμως ανακαλύπτουν ότι το νέο τους σπίτι… δεν είναι άδειο. Εννέα φαντάσματα διαφορετικών εποχών ζουν εκεί αιώνες τώρα και καθόλου δεν καλοβλέπουν τους νέους «εισβολείς».

Όταν η Μαρίνα χτυπά το κεφάλι της, αρχίζει να βλέπει και να ακούει τα φαντάσματα, οδηγώντας σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές, σουρεαλιστικές και απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς προσπαθεί να πείσει τον Χάρη για τους αλλόκοτους συγκάτοικους αλλά και να βρουν μαζί τρόπους να επιβιώσουν… με Τα Φαντάσματα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tafantasmata

Οι φανατικοί τηλεθεατές της σειράς Τα Φαντάσματα μπορούν να απολαύσουν τα επεισόδια και στο Star TV 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
