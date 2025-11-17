Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5

Το πρώτο κρούσμα μετάδοσης του στελέχους Η5Ν5 της γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο εντοπίστηκε στις ΗΠΑ, σημαίνοντας παγκόσμιο συναγερμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ουάσιγκτον χαρακτήρισαν το περιστατικό «σπάνιο και μεμωνομένο». Πρόκειται για ηλικιωμένο κάτοικο της κομητείας Γκρέις Χάρμπορ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της κομητείας Κινγκ.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, ο κίνδυνος για διασπορά του ιού Η5Ν5 στην κοινότητα είναι χαμηλός, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δε δείχνει τάση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης είναι η επαφή του ασθενούς με μολυσμένα οικόσιτα πουλερικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε άγρια πτηνά.

Ο Ουίλιαμ Σάφνερ, καθηγητής στο Vanderbilt University School of Medicine, εκτιμά ότι η μόλυνση «είναι πιθανό να αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, χωρίς συνέπειες για τον γενικό πληθυσμό». Προσθέτει, ωστόσο, ότι «το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι στους ιούς της γρίπης, οι οποίοι μεταλλάσσονται και μπορούν να προκαλέσουν παγκόσμιες επιδημίες».

Ο Τζάστιν Βίας, ειδικός λοιμωξιολόγος στο Columbia University, σημείωσε ότι οι «γενετικές αναδιατάξεις είναι συχνές στη γρίπη και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η νόσος γίνεται πιο σοβαρή, αλλά απαιτούν συνεχή μελέτη».

Το στέλεχος H5N5 είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται σε άνθρωπο, καθώς μέχρι σήμερα είχε εντοπιστεί μόνο σε ζώα.

Γρίπη των πτηνών Η5Ν5: Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα της γρίπης των πτηνών στους ανθρώπους—συμπεριλαμβανομένου του στελέχους H5N5—μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά άλλων σοβαρών λοιμώξεων από ιούς γρίπης.

Αν και για το H5N5 δεν υπάρχει ακόμη αναλυτικό κλινικό προφίλ, οι γιατροί βασίζονται στην εμπειρία από τα υπόλοιπα στελέχη υψηλής παθογονικότητας, όπως το H5N1 και το H7N9. Αυτά είναι:

υψηλός πυρετός

έντονη κόπωση και μυαλγίες

βήχας (συχνά ξηρός)

πονόλαιμος

δύσπνοια ή αίσθημα «βαριάς» αναπνοής

πονοκέφαλος

διάρροια ή εμετοί (λιγότερο συχνά)

επιπεφυκίτιδα

ταχεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε σοβαρές περιπτώσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζουν όσοι έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με μολυσμένα πουλερικά—ιδιοκτήτες μικρών πτηνοτροφείων, εργαζόμενοι σε φάρμες, κυνηγοί ή άνθρωποι που ασχολούνται με άγρια πτηνά.