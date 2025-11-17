Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5

Τα συμπτώματα - «Δε δείχνει τάση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:29 Η Αλβανία πιο κοντά στην ένταξη στην Ε.Ε.
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Γρίπη Των Πτηνών: Εντοπίστηκε Το Στέλεχος Η5Ν5 Σε Άνθρωπο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο κρούσμα μετάδοσης του στελέχους Η5Ν5 της γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο εντοπίστηκε στις ΗΠΑ, σημαίνοντας παγκόσμιο συναγερμό. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ουάσιγκτον χαρακτήρισαν το περιστατικό «σπάνιο και μεμωνομένο». Πρόκειται για ηλικιωμένο κάτοικο της κομητείας Γκρέις Χάρμπορ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της κομητείας Κινγκ. 

Πρώτος θάνατος ανθρώπου από τη γρίπη των πτηνών τύπου H5N2

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, ο κίνδυνος για διασπορά του ιού Η5Ν5 στην κοινότητα είναι χαμηλός, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δε δείχνει τάση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

γρίπη των πτηνών 1

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης είναι η επαφή του ασθενούς με μολυσμένα οικόσιτα πουλερικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε άγρια πτηνά.

«Καμπανάκι» ΠΟΥ: Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε αγελαδινό γάλα

Ο Ουίλιαμ Σάφνερ, καθηγητής στο Vanderbilt University School of Medicine, εκτιμά ότι η μόλυνση «είναι πιθανό να αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, χωρίς συνέπειες για τον γενικό πληθυσμό». Προσθέτει, ωστόσο, ότι «το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι στους ιούς της γρίπης, οι οποίοι μεταλλάσσονται και μπορούν να προκαλέσουν παγκόσμιες επιδημίες».

γρίπη των πτηνών 2

Ο Τζάστιν Βίας, ειδικός λοιμωξιολόγος στο Columbia University, σημείωσε ότι οι «γενετικές αναδιατάξεις είναι συχνές στη γρίπη και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η νόσος γίνεται πιο σοβαρή, αλλά απαιτούν συνεχή μελέτη».

Γρίπη πτηνών: Συναγερμός στην Ισπανία - Σπάνιο κρούσμα μετάδοσης σε άνθρωπο

Το στέλεχος H5N5 είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται σε άνθρωπο, καθώς  μέχρι σήμερα είχε εντοπιστεί μόνο σε ζώα.

Γρίπη των πτηνών Η5Ν5: Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα της γρίπης των πτηνών στους ανθρώπους—συμπεριλαμβανομένου του στελέχους H5N5—μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά άλλων σοβαρών λοιμώξεων από ιούς γρίπης. 

Ουγγαρία: Ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών – Θανατώθηκαν 5.000 γαλοπούλες

Αν και για το H5N5 δεν υπάρχει ακόμη αναλυτικό κλινικό προφίλ, οι γιατροί βασίζονται στην εμπειρία από τα υπόλοιπα στελέχη υψηλής παθογονικότητας, όπως το H5N1 και το H7N9. Αυτά είναι:

  • υψηλός πυρετός
  • έντονη κόπωση και μυαλγίες
  • βήχας (συχνά ξηρός)
  • πονόλαιμος
  • δύσπνοια ή αίσθημα «βαριάς» αναπνοής
  • πονοκέφαλος
  • διάρροια ή εμετοί (λιγότερο συχνά)
  • επιπεφυκίτιδα
  • ταχεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε σοβαρές περιπτώσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζουν όσοι έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με μολυσμένα πουλερικά—ιδιοκτήτες μικρών πτηνοτροφείων, εργαζόμενοι σε φάρμες, κυνηγοί ή άνθρωποι που ασχολούνται με άγρια πτηνά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
 |
H5N5
 |
ΚΡΟΥΣΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top