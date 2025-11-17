Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν

Ένας 42χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου στη Γλυφάδα, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που είχε «ρημάξει» σταθμευμένα αυτοκίνητα τους τελευταίους μήνες.

Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω μετά από επιχείρηση της ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, τη στιγμή που αφαιρούσε αντικείμενα από όχημα. Παράλληλα συνεχίζονται οι αναζητήσεις για δύο ακόμη μέλη της ομάδας, τα οποία φέρονται να δρούσαν μαζί του.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση της ομάδας ξεκινά τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου. Τα μέλη της κινούνταν κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σε σημεία της Γλυφάδας όπου σταθμεύουν πολλά οχήματα. Εκεί εντόπιζαν πιθανούς στόχους και ακολουθούσαν συγκεκριμένη τακτική για να μπουν στα αυτοκίνητα.

Χρησιμοποιούσαν είτε συσκευή jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων για να μπλοκάρουν το ηλεκτρονικό κλείδωμα, είτε έσπαγαν τα τζάμια. Όταν το τηλεχειριστήριο του ιδιοκτήτη δεν «έπιανε» λόγω της παρεμβολής, το όχημα έμενε ξεκλείδωτο και οι δράστες έμπαιναν ανενόχλητοι.

Ο συλληφθείς φέρεται να ήταν το άτομο που έμπαινε στα αυτοκίνητα και αφαιρούσε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Ένας συνεργός του είχε ρόλο τσιλιαδόρου, ενώ τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν συνεχώς μέσω ακουστικών για να συντονίζουν κάθε τους κίνηση.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στην εξιχνίαση 24 περιπτώσεων κλοπών που έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Η συνολική λεία ξεπερνά τις 42.000 ευρώ.

Ο 42χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση δύο ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζονται.