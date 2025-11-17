Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν

«Έσπαγαν» το κλείδωμα και άδειαζαν αυτοκίνητα σε δευτερόλεπτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
17.11.25 , 11:55 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Γλυφάδα: Σπείρα Ρήμαζε Αυτοκίνητα Με Jammer
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 42χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου στη Γλυφάδα, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που είχε «ρημάξει» σταθμευμένα αυτοκίνητα τους τελευταίους μήνες.

Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω μετά από επιχείρηση της ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, τη στιγμή που αφαιρούσε αντικείμενα από όχημα. Παράλληλα συνεχίζονται οι αναζητήσεις για δύο ακόμη μέλη της ομάδας, τα οποία φέρονται να δρούσαν μαζί του.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση της ομάδας ξεκινά τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου. Τα μέλη της κινούνταν κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σε σημεία της Γλυφάδας όπου σταθμεύουν πολλά οχήματα. Εκεί εντόπιζαν πιθανούς στόχους και ακολουθούσαν συγκεκριμένη τακτική για να μπουν στα αυτοκίνητα.

Χρησιμοποιούσαν είτε συσκευή jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων για να μπλοκάρουν το ηλεκτρονικό κλείδωμα, είτε έσπαγαν τα τζάμια. Όταν το τηλεχειριστήριο του ιδιοκτήτη δεν «έπιανε» λόγω της παρεμβολής, το όχημα έμενε ξεκλείδωτο και οι δράστες έμπαιναν ανενόχλητοι.

Ο συλληφθείς φέρεται να ήταν το άτομο που έμπαινε στα αυτοκίνητα και αφαιρούσε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Ένας συνεργός του είχε ρόλο τσιλιαδόρου, ενώ τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν συνεχώς μέσω ακουστικών για να συντονίζουν κάθε τους κίνηση.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στην εξιχνίαση 24 περιπτώσεων κλοπών που έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Η συνολική λεία ξεπερνά τις 42.000 ευρώ.

Ο 42χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση δύο ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζονται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
JAMMER
 |
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΑΣ
 |
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top