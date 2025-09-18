Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό… »

Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο μετά το Εδιμβούργο

Μπορεί να έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, αλλά η Ελένη Μενεγάκη δε χάνει τίποτα από την αγάπη του κόσμου.

Η κάμερα του Breakfast@star τη συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος κατά την επιστροφή της στην Αθήνα από το Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει η κόρη της, Λάουρα Λάτσιου.

Με casual εμφάνιση, φρέσκια, ήρεμη και χαμογελαστή, η Ελένη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

«Αγάπη μου, σε κλείνω και έρχομαι», ακούστηκε να λέει, λίγο πριν πλησιάσει τους δημοσιογράφους που την περίμεναν.

Η «ωραία Ελένη» χαμογέλασε και με τον αυθορμητισμό της είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό… Και δε θέλω να πω πολλά. Σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να περνάτε ωραία. Καλή χρονιά».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως πέρασε πολλές ώρες στην κουζίνα μιας και ήθελε να τρώει μαμαδίστικα φαγητά το κοριτσάκι της.

Οι πόζες στον φωτογραφικό φακό με φόντο τις ομορφιές του Εδιμβούργου

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της, με την ίδια να ποζάρει σε διάφορα σημεία του Εδιμβούργου.

«Κάθε εποχή έχει τη χάρη της!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star