Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Η σπάνια εμφάνιση - Τι είπε στην κάμερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 13:01 Μακαλιάς: «Δεν έχω θέμα με τον ΑΝΤ1, έχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»
16.09.25 , 12:57 Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση
16.09.25 , 12:54 Πατούλης: «Το καλοκαίρι πέρασα υπέροχες στιγμές με τον γιο μου»
16.09.25 , 12:43 Βαλαβάνη: «Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση»
16.09.25 , 12:39 Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα
16.09.25 , 12:39 Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
16.09.25 , 12:38 Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
16.09.25 , 12:18 Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
16.09.25 , 12:07 Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»
16.09.25 , 11:59 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
16.09.25 , 11:58 Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
16.09.25 , 11:44 Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
16.09.25 , 11:38 Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
16.09.25 , 11:25 Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο
16.09.25 , 11:24 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της
Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πέτυχε η κάμερα την Ελένη Μενεγάκη μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, Λάουρα!

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε ξημερώματα για το Εδιμβούργο, εκεί όπου σπουδάζει η Λάουρα και η κάμερα του Πρωινού ΑΝΤ1 και ο Γρηγόρης Μπάκας την πέτυχαν σε μία σπάνια εμφάνιση.

«Καλή αρχή για εσάς που ξεκινάτε. Για εμάς καλό ταξίδι», απάντησε η παρουσιάστρια. «Το καλοκαίρι ήταν φανταστικό. Γεια χαρά παιδιά, καλή αρχή» πρόσθεσε.

Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Είναι η δεύτερη τηλεοπτική σεζόν που η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται εκτός τηλεόρασης και πολλοί κάνουν λόγο για ενδεχόμενη επιστροφή της, ωστόσο κάτι επίσημο προς το παρόν δεν υπάρχει.

Η παρουσιάστρια περνάει τον χρόνο της με την οικογένειά της και απολαμβάνει την καθημερινότητά της. Αυτές τις μέρες πήγε στη Σκωτία, από όπου και ανέβασε φωτογραφίες.

Η μεγάλη της κόρη, Λάουρα Λάτσιου, από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο,η οποία είναι 20 ετών, σπουδάζει στο Εδιμβούργο και η Ελένη βρίσκεται όσο μπορεί δίπλα της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top