Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πέτυχε η κάμερα την Ελένη Μενεγάκη μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, Λάουρα!

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε ξημερώματα για το Εδιμβούργο, εκεί όπου σπουδάζει η Λάουρα και η κάμερα του Πρωινού ΑΝΤ1 και ο Γρηγόρης Μπάκας την πέτυχαν σε μία σπάνια εμφάνιση.

«Καλή αρχή για εσάς που ξεκινάτε. Για εμάς καλό ταξίδι», απάντησε η παρουσιάστρια. «Το καλοκαίρι ήταν φανταστικό. Γεια χαρά παιδιά, καλή αρχή» πρόσθεσε.

Είναι η δεύτερη τηλεοπτική σεζόν που η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται εκτός τηλεόρασης και πολλοί κάνουν λόγο για ενδεχόμενη επιστροφή της, ωστόσο κάτι επίσημο προς το παρόν δεν υπάρχει.

Η παρουσιάστρια περνάει τον χρόνο της με την οικογένειά της και απολαμβάνει την καθημερινότητά της. Αυτές τις μέρες πήγε στη Σκωτία, από όπου και ανέβασε φωτογραφίες.

Η μεγάλη της κόρη, Λάουρα Λάτσιου, από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο,η οποία είναι 20 ετών, σπουδάζει στο Εδιμβούργο και η Ελένη βρίσκεται όσο μπορεί δίπλα της.