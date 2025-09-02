Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Ένα ονειρικό καλοκαίρι για την Ελένη Μενεγάκη

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε πριν από λίγη ώρα με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι, όπου πέρασε αξέχαστες στιγμές στην αγαπημένη της Άνδρο, τον «παράδεισό» της.

Ελένη Μενεγάκη: Η... ξεκάθαρη απάντηση για την τηλεοπτική της επιστροφή!

Στις φωτογραφίες βλέπουμε την παρουσιάστρια να είναι μαυρισμένη, και φυσικά χωρίς ίχνος μακιγιάζ στο νησί της. Φορώντας μόνο το μαγιό της και το παρεό της, η Ελένη χαμογελά στην κάμερα και νιώθει πλήρης. Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές μέρες με τον αγαπημένο της σύζυγο, Μάκη Παντζόπουλο, και τα παιδιά της. 

«Καλοκαίρι , θάλασσα , οικογένεια ,ήλιος , χαρά και απέραντη αγάπη !!» γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σε ένα στιγμιότυπο τη βλέπουμε μάλιστα να δίνει ένα τρυφερό φιλί στον αγαπημένο της!

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες:

 

μενεγακη

 

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Η ιστορία της σχέσης της με τον επιχειρηματία  ξεκινά το 2009, στα Άχλα της Άνδρου, όταν η Ελένη, μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Λάτσιο, πήγε με φίλους διακοπές στο νησί και εκεί γνώρισε τον Μάκη — έναν φίλο της οικογένειας — σε μία στιγμή που αποδείχθηκε μοιραία. Η σχέση τους παρέμεινε διακριτική και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2015, ανακοινώνοντας τη γέννηση της κόρης τους Μαρίνας στις 29 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς.

Σήμερα, η Μαρίνα είναι 9 ετών, ενώ κάνει τέλεια παρέα με τα άλλα παιδιά της Ελένης από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο, τη Λάουρα, τη Βαλέρια και τον Άγγελο.

Το ξενοδοχειακό τους καταφύγιο, το εγχείρημα του Μάκη, Onar Andros, στα Άχλα, είναι το... ησυχαστήριό τους. Συνδυάζει πέτρα, ξύλο και minimal αισθητική, σε ένα περιβάλλον απόλυτης γαλήνης.

