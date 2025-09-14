Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!

Το φωτογραφικό άλμπουμ της παρουσιάστριας από τη Σκωτία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 11:07 Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!
14.09.25 , 10:46 Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
14.09.25 , 10:45 Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
14.09.25 , 10:22 Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
14.09.25 , 10:21 Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του
14.09.25 , 10:19 Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα λόγω βλάβης
14.09.25 , 09:18 Σημαντικές προσδοκίες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη
14.09.25 , 09:05 Test Drive: Οδηγούμε το νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 140 MHEV
14.09.25 , 09:03 Tου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα - Γιατί νηστεύουμε ακόμα και από το λάδι
14.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου
14.09.25 , 00:08 «Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
13.09.25 , 23:39 Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»
13.09.25 , 23:26 Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας
13.09.25 , 22:44 Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»
13.09.25 , 22:00 Θερμαϊκός κόλπος: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Tου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα - Γιατί νηστεύουμε ακόμα και από το λάδι
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερο βίντεο για την παρουσιάστρια από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη... δεύτερη πατρίδα της την Άνδρο, η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να επισκεφθεί το εξωτερικό και συγκεκριμένα, τη Σκωτία.

Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση και να δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Ωστόσο λατρεύει τα ταξίδια και για αυτό φροντίζει να τα κάνει όσο πιο συχνά μπορεί.

Η Ελένη Μενεγάκη με τη μικρή κορούλα της, Μαρίνα, στην παραλία

Η Ελένη Μενεγάκη με τη μικρή κορούλα της, Μαρίνα, στην παραλία /Φωτογραφία Instagram

Αυτήν τη φορά, επισκέφθηκε το Εδιμβούργο αφού εκεί σπουδάζει η μεγάλη της κόρη Λάουρα και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, φωτογραφίες και στιγμές από τις διακοπές της. 

Μενεγάκη: Σήμερα γιορτάζει η «Μαρίνα» της- Οι φωτογραφίες με την κόρη της

«Κάθε εποχή έχει τη χάρη της», σχολίασε η Ελένη Μενεγάκη φορώντας το κόκκινο μπουφάν της και μαύρο αθλητικό παντελόνι για να προστατευτεί από τον κρύο καιρό της Σκωτίας.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Θυμίζουμε ότι η «βασίλισσα» της TV έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο Άγγελος, η Λάουρα κι η Βαλέρια είναι από τον γάμο της με το τηλεοπτικό στέλεχος Γιάννη Λάτσιο, ενώ η Μαρίνα είναι η κόρη από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη: Η... ξεκάθαρη απάντηση για την τηλεοπτική της επιστροφή!

Αν κι έχουν υπάρξει διάφορες φήμες και σενάρια σχετικά με την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, η ίδια έχει δηλώσει ότι έχει αποχωρήσει από την καθημερινή ζώνη και δε σκοπεύει να επιστρέψει. Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία της να μείνει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και να απολαμβάνει την ηρεμία της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top