Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!

Δείτε παλιότερο βίντεο για την παρουσιάστρια από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται

Μετά από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη... δεύτερη πατρίδα της την Άνδρο, η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να επισκεφθεί το εξωτερικό και συγκεκριμένα, τη Σκωτία.

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση και να δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Ωστόσο λατρεύει τα ταξίδια και για αυτό φροντίζει να τα κάνει όσο πιο συχνά μπορεί.

Η Ελένη Μενεγάκη με τη μικρή κορούλα της, Μαρίνα, στην παραλία /Φωτογραφία Instagram

Αυτήν τη φορά, επισκέφθηκε το Εδιμβούργο αφού εκεί σπουδάζει η μεγάλη της κόρη Λάουρα και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, φωτογραφίες και στιγμές από τις διακοπές της.

«Κάθε εποχή έχει τη χάρη της», σχολίασε η Ελένη Μενεγάκη φορώντας το κόκκινο μπουφάν της και μαύρο αθλητικό παντελόνι για να προστατευτεί από τον κρύο καιρό της Σκωτίας.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Θυμίζουμε ότι η «βασίλισσα» της TV έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο Άγγελος, η Λάουρα κι η Βαλέρια είναι από τον γάμο της με το τηλεοπτικό στέλεχος Γιάννη Λάτσιο, ενώ η Μαρίνα είναι η κόρη από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Μάκη Παντζόπουλο.

Αν κι έχουν υπάρξει διάφορες φήμες και σενάρια σχετικά με την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, η ίδια έχει δηλώσει ότι έχει αποχωρήσει από την καθημερινή ζώνη και δε σκοπεύει να επιστρέψει. Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία της να μείνει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και να απολαμβάνει την ηρεμία της.