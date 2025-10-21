Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου... »

Ο παρουσιαστής μίλησε για το μέλλον της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
21.10.25 , 14:15 «Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
21.10.25 , 13:51 Οι «Φίλοι Για Πάντα» φέρνουν στο Cash or Trash... την τύχη τους!
21.10.25 , 13:48 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
21.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
21.10.25 , 13:38 Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
21.10.25 , 13:33 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν άνετη εβδομάδα
21.10.25 , 13:20 Εξετάζεται απαγόρευση της αιθανόλης στα αντισηπτικά - Φόβοι για καρκίνο
21.10.25 , 13:05 Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
21.10.25 , 12:55 Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα
21.10.25 , 12:54 Καρύδη: «Περιμένουμε πώς και πώς το "Πάρα 5", γιατί θα ξανασμίξουμε»
21.10.25 , 12:53 Σπάνια εμφάνιση της κόρης του Πέτρου Κόκκαλη - Με τη μητέρα της στο θέατρο
21.10.25 , 12:24 Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
21.10.25 , 11:55 Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»
21.10.25 , 11:50 Ζήνα Κουτσελίνη - Δημήτρης Παπανώτας: Η... διαμάχη τους για τον Τσιμιτσέλη
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Κώστας Τσουρός στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βραδινή του έξοδο, το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος δε δίστασε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα τηλεοπτικά του σχέδια.

Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου... »

Αναφερόμενος στην εκπομπή του στον ΣΚΑΪ και στο τηλεοπτικό τοπίο μετά το τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, δήλωσε: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...Προσπαθούσε να κάνουμε με αξιοπρέπεια την εκπομπή. Δεν αγχώνομαι για την επόμενη ημέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας κι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει είτε προς τη θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική. Το κανάλι θέλει να κάνουμε την εκπομπή όπως την ξέρουμε και να παρέχουμε ωραίο περιεχόμενο». 

«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»

Παράλληλα, σχολίασε και το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στο πλατό της εκπομπής Ακόμα δεν είδες τίποτα!, όταν η Τζώρτζια Γεωργίου αποκάλυψε πως στο παρελθόν, κατά τη συνεργασία τους στο MEGA, δεν είχε περάσει καλά.

Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου... »

«Δεν περίμενα ότι η Τζώρτζια θα πει στον αέρα ότι δεν είχαμε ωραίο κλίμα στο MEGA. Για να το είπε θα είναι σύμφωνα με αυτά που αντιλήφθηκε. Ήμασταν δυο χρόνια μαζί, ήμασταν μια χαρά ομάδα», είπε, κλείνοντας ο Κώστας Τσουρός.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top