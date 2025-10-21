Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου... »

Σε βραδινή του έξοδο, το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος δε δίστασε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα τηλεοπτικά του σχέδια.

Αναφερόμενος στην εκπομπή του στον ΣΚΑΪ και στο τηλεοπτικό τοπίο μετά το τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, δήλωσε: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...Προσπαθούσε να κάνουμε με αξιοπρέπεια την εκπομπή. Δεν αγχώνομαι για την επόμενη ημέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας κι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει είτε προς τη θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική. Το κανάλι θέλει να κάνουμε την εκπομπή όπως την ξέρουμε και να παρέχουμε ωραίο περιεχόμενο».

Παράλληλα, σχολίασε και το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στο πλατό της εκπομπής Ακόμα δεν είδες τίποτα!, όταν η Τζώρτζια Γεωργίου αποκάλυψε πως στο παρελθόν, κατά τη συνεργασία τους στο MEGA, δεν είχε περάσει καλά.

«Δεν περίμενα ότι η Τζώρτζια θα πει στον αέρα ότι δεν είχαμε ωραίο κλίμα στο MEGA. Για να το είπε θα είναι σύμφωνα με αυτά που αντιλήφθηκε. Ήμασταν δυο χρόνια μαζί, ήμασταν μια χαρά ομάδα», είπε, κλείνοντας ο Κώστας Τσουρός.

