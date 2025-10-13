«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα στο Breakfast@Star

Media
Συνέντευξη στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου η Τζώρτζια Συρίχα. 

Αρχικά, η δημοσιογράφος μίλησε για την πρόωρη αυλαία της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ενόχλησή της προς ορισμένους συναδέλφους που αμφισβήτησαν το ρεπορτάζ της στο YouWeekly. 

Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου

Τζώρτζια Συρίχα: Μιλά για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου

Τζώρτζια Συρίχα: Μιλά για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου

«Όταν έγραψα για πρώτη φορά για το αιφνίδιο τέλος της Τατιάνας Στεφανίδου για την παραίτηση αρχικά και κατόπιν για τη συνάντηση που είχε με τα στελέχη του ΣΚΑΪ, πώς να το πω τώρα, με παράπονο, με στεναχώρια, με έκπληξη, είδα συναδέλφους να βγαίνουν και να διαψεύδουν το δικό μου το ρεπορτάζ. Ανέφεραν και το όνομά μου. Και δύο-τρεις μέρες μετά όπου συνέβη ό,τι συνέβη, δεν είδα κανέναν από αυτούς να βγει και να πει ότι "επιβεβαιώθηκε τελικά το ρεπορτάζ που έκανε στο You Weekly η Τζώρτζια Συρίχα"».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η Τατιάνα Στεφανίδου είχε ήδη ενημερωθεί για το «κόψιμο» του «Power Talk», και ότι οι μόνοι που αιφνιδιάστηκαν ήταν οι συνεργάτες της. 

«Ήταν έκπληξη μόνο για τους συνεργάτες της. Μάλιστα, η Τατιάνα το γνώριζε μέρες πριν», είπε και πρόσθεσε: «Αλλά και εκείνη την ημέρα γνώριζε ότι θα είναι η τελευταία της εκπομπή. Σε κανέναν, πόσο μάλλον αν έχεις το όνομα Στεφανίδου, αρέσει να βλέπει ένα, δύο. Στη θέση της Τατιάνας μπήκε ελληνική ταινία και ο κόσμος κάθισε και την είδε. Έκανε 7%. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάει και βλέπει ότι στην ώρα του γίνεται ένα 7% ενώ ο ίδιος έδινε 1%;». 

Όσο για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, τόνισε πως τού έχει δοθεί διορία για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Διαφορετικά θα γίνουν αλλαγές που δε θα είναι ευχάριστες.

«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»

Το σχόλιο της Τζώρτζιας Συρίχα για τον Κώστα Τσουρό

Το σχόλιο της Τζώρτζιας Συρίχα για τον Κώστα Τσουρό

«Τώρα μπορεί να μη μου μιλάει ο Κώστος Τσουρός που λέω ότι του έχει δοθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ότι η εκπομπή του πρέπει να προχωρήσει και να ανέβει σε νούμερα, διαφορετικά θα γίνουν αλλαγές. Δεν νομίζω να είναι χαρούμενος γι' αυτό». 

Η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού YOU αναφέρθηκε και στη «καταραμένη» ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, προαναγγέλλοντας αλλαγές στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο” με την Ελένη Τσολάκη.

Η δημοσιογράφος προανήγγειλε αλλαγές στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Η δημοσιογράφος προανήγγειλε αλλαγές στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

«Έγραψα για την κατάρα του Σαββατοκύριακου, εντός εισαγωγικών φυσικά λέω την κατάρα. Δυστυχώς το Σαββατοκύριακο στον Αντένα δείχνει ότι δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Η Ελένη Τσολάκη ξεκίνησε καλά, στην πορεία όμως στα νούμερα δεν την ακολουθούν όμορφα. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι θα γίνουν αλλαγές στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη σε πρόσωπα και σε θεματολογία μπροστά και πίσω από τις κάμερες», δήλωσε. 

Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της

«Τα κανάλια μάλλον δεν έχουν πλέον υπομονή. Χρειάζονται κάποιες κινήσεις, κάποιες διορθώσεις που θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ άμεσα και πολύ σύντομα και για να μην πω ότι ήδη εξετάζονται συμβόλαια για να γίνουν κάποιες αλλαγές», πρόσθεσε με νόημα. 

Η Τζώρτζια Συρίχα σχολίασε και τις δηλώσεις της Μαρίας Κοζάκου που συζητήθηκαν. «Υπάρχει μια εκπομπή, η οποία κάνει 0%, δηλαδή πραγματικά πες μου τώρα ποιος κάνει εκπομπή 0% και είναι χαρούμενος και υπερήφανος για τη συγκεκριμένη εκπομπή που κάνει. Eιδοποιείς την ξαδέρφη σου, τον κόσμο ρε παιδί μου, το δικό σου τουλάχιστον, να σου ανεβάσουν λίγο τα ποσοστά. Όλοι νοιαζόμαστε για τα νούμερα. Τώρα αν στην ΕΡΤ είναι λίγο και πιο άνετοι και πιο χαλαροί, θεωρούν ότι τα νούμερα δεν σημαίνουν κάτι, διαφωνώ κάθετα», σημείωσε η δημοσιογράφος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

 

ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΣΥΡΙΧΑ
 |
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
