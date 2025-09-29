«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»

Με το... αριστερό έχει ξεκινήσει στους πίνακες της Nielsen, η εκπομπή «Το 'χουμε» του Κώστα Τσουρού, με του ιθύνοντες του ΣΚΑΪ να προσπαθούν σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο και την ομάδα του να διορθώσουν την κατάσταση.

Η Μαίρη Αργυριάδου μέσα από το Breakfast@Star αποκάλυψε τη Δευτέρα 29/9 την πρόταση που «έπεσε» στο τραπέζι, με στόχο την ενίσχυση των νούμερων τηλεθέασης.

«Υπάρχει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το οποίο θέλει να υπάρξει μια συγχώνευση του ενημερωτικού πάνελ με το ψυχαγωγικό», ανέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής του Star.

Κώστας Τσουρός: Πώς είναι η σχέση του με την Τατιάνα Στεφανίδου;

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star ο Κώστας Τσουρός μίλησε για τη νέα του εκπομπή και τη σχέση του με την Τατιάνα Στεφανίδου, που ανήκει επίσης στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

«Δεν είμαστε χαρούμενοι που τα νούμερα τηλεθέασης δεν πάνε όπως θα θέλαμε, αλλά δεν έχουμε αγχωθεί. Κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Δεν υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ εμού και της Τατιάνας. Την εκτιμώ και τη σέβομαι», δήλωσε για την Τατιάνα Στεφανίδου. Παρότι βρίσκονται σε διπλανά καμαρίνια κι έχουν καθημερινή τριβή δεν ακολουθεί ο ένας τον άλλο. «Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να την ακολουθήσω», είπε ο Κώστας Τσουρός.

