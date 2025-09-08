Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες

Πρεμιέρα έκανε ο Κώστας Τσουρός μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου.

Η νέα εκπομπή του έχει τίτλο: «Το ‘χουμε». Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος είπε στην έναρξη της εκπομπής του:

«Είναι η πρώτη μας εκπομπή εδώ στον ΣΚΑΪ και πραγματικά, επειδή όλοι στην καθημερινότητά μας λέμε ότι «Το ‘χουμε». Αυτό θα κάνουμε και εδώ μαζί σας, όλη μαζί θα λέμε «Το ‘χουμε», θα σας κλείνουμε το μάτι, θα μας κλείνετε το μάτι και θα λέμε… όλα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα και καλά να μην είναι, εδώ θα είμαστε να τα περνάμε μαζί».

Μαζί του στην ενημέρωση βρίσκονται η Άννα Κανδύλη, η Δέσποινα Τσόκου και ο Στέργιος Σαμαρτζής, ενώ η Ναταλία Αργυράκη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Τζώρτζια Γεωργίου με πιο χαλαρή διάθεση, αναλαμβάνουν να το ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής.

Ο Κώστας Τσουρός αμέσως μετά την πρώτη καλησπέρα στους τηλεθεατές, έσπευσε να καλωσορίζει στο πλευρό του την ομάδα του.