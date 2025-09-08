Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες

Η νέα εκπομπή του έχει τίτλο: «Το ‘χουμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 22:24 Πειραιάς: Συνελήφθη Ο Ληστής Με Το Μαχαίρι
08.09.25 , 22:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
08.09.25 , 21:52 Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ
08.09.25 , 21:47 Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»
08.09.25 , 21:23 Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
08.09.25 , 20:48 Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 20:46 Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
08.09.25 , 20:35 Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
08.09.25 , 20:08 Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα
08.09.25 , 20:04 Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία
08.09.25 , 20:01 Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας
08.09.25 , 19:52 Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες
08.09.25 , 19:29 GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε ο Κώστας Τσουρός μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου.

Η νέα εκπομπή του έχει τίτλο: «Το ‘χουμε». Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος είπε στην έναρξη της εκπομπής του:

«Είναι η πρώτη μας εκπομπή εδώ στον ΣΚΑΪ και πραγματικά, επειδή όλοι στην καθημερινότητά μας λέμε ότι «Το ‘χουμε». Αυτό θα κάνουμε και εδώ μαζί σας, όλη μαζί θα λέμε «Το ‘χουμε», θα σας κλείνουμε το μάτι, θα μας κλείνετε το μάτι και θα λέμε… όλα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα και καλά να μην είναι, εδώ θα είμαστε να τα περνάμε μαζί». 

Μαζί του στην ενημέρωση βρίσκονται η  Άννα Κανδύλη, η Δέσποινα Τσόκου και ο Στέργιος Σαμαρτζής, ενώ η Ναταλία Αργυράκη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Τζώρτζια Γεωργίου με πιο χαλαρή διάθεση, αναλαμβάνουν να το ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής. 

Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες

Ο Κώστας Τσουρός αμέσως μετά την πρώτη καλησπέρα στους τηλεθεατές, έσπευσε να καλωσορίζει στο πλευρό του την ομάδα του. 

Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ
 |
ΣΚΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top