Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου

Έρχεται το «Διαχωρίζω Τη Θέση Μου»

Βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα εκπομπή  πρόκειται ν' αντικαταστήσει το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, η οποία διακόπηκε πρόσφατα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση

Η απόφαση για το «κόψιμο» της Στεφανίδου, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε ανατροπές στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, δημιουργώντας κενό στη ζώνη πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.

Έτσι, ο Μάνος Βουλαρίνος αναλαμβάνει μια νέα εκπομπή, η οποία θα λειτουργεί ως lead-in για το δελτίο.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η συνεργασία του Βουλαρίνου με τον ΣΚΑΪ είχε «κλειδώσει» ήδη από το καλοκαίρι.

Μάλιστα,  βάσει του ίδιου ρεπορτάζ, αν η εκπομπή της Τατιάνας παρέμενε, θα είχε μικρύνει κατά περίπου δέκα λεπτά, ώστε να χωρέσει στο πρόγραμμα και η εκπομπή του Μάνου Βουλαρίνου, η οποία θα προβαλλόταν ακριβώς πριν το βραδινό δελτίο ειδήσεων.

To όνομα της εκπομπής θα είναι «Διαχωρίζω Τη Θέση Μου» και η πιθανή ώρα μετάδοσης θα είναι 18:30, στον ΣΚΑΪ.

Σία Κοσιώνη: «Με έχει δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια που δεν έχω ένα τόσο δυναμικό lead in όσο άλλα δελτία ειδήσεων»

Αναφερόμενη στο τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη σχολίασε χθες στη «Super Κατερίνα»: «Βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης. Δε θα σου πω ψέματα, με έχει δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια που δεν έχω ένα τόσο δυναμικό lead in όσο άλλα δελτία ειδήσεων. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα του σταθμού. Είναι στενάχωρο όταν κόβεται μια εκπομπή, δε θέλω να εκφέρω άποψη για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Είναι μια έμπειρη δημοσιογράφος η Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν έχω γνώση για τα παρασκήνια και πραγματικά δεν είναι δική μου δουλειά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
POWER TALK
