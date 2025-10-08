Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της

Πηγή: Φωτογραφίες ΑΝΤ1/Instagram
Μια περιπέτεια πέρασε με την υγεία της η Ελένη Τσολάκη η οποία μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. 

Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα

Το μεσημέρι της Τετάρτης η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον

Το σκυλάκι της, είναι εδώ και χρόνια... συμπαρουσιάστρια της Ελένης Τσολάκη!

Το σκυλάκι της, είναι εδώ και χρόνια... συμπαρουσιάστρια της Ελένης Τσολάκη! /Φωτογραφία Instagram

«Από το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη που με πλημμυρίζει με αγάπη και γεμίζουν οι μπαταρίες της ψυχής μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα σας!!

Είμαστε όλοι καλά και προχωράμε!!!
Σας ευχαριστώ μέσα απ'την καρδιά μου!

#love #purelove», έγραψε στη λεζάντα, ενώ τη βλέπουμε να ποζάρει στο παιδικό δωμάτιο της κορούλας της.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Η παρουσιάστρια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με υψηλό πυρετό και πόνους, όμως δε θέλησε να διακόψει την εκπομπή της. Όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, οι ενοχλήσεις της έγιναν πιο έντονες και συνεργάτης της τη μετέφερε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί από γιατρούς

Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές

Εκεί έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις κι έλαβε την κατάλληλη αγωγή. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της, διαβεβαιώνοντας πως δε χρειάστηκε νοσηλεία.

