Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της

Δείτε βίντεο για την Ελένη Τσολάκη από την εκπομπή Happy Day

Μια περιπέτεια πέρασε με την υγεία της η Ελένη Τσολάκη η οποία μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον.

Το σκυλάκι της, είναι εδώ και χρόνια... συμπαρουσιάστρια της Ελένης Τσολάκη! /Φωτογραφία Instagram

«Από το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη που με πλημμυρίζει με αγάπη και γεμίζουν οι μπαταρίες της ψυχής μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα σας!!

Είμαστε όλοι καλά και προχωράμε!!!

Σας ευχαριστώ μέσα απ'την καρδιά μου!

#love #purelove», έγραψε στη λεζάντα, ενώ τη βλέπουμε να ποζάρει στο παιδικό δωμάτιο της κορούλας της.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Η παρουσιάστρια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με υψηλό πυρετό και πόνους, όμως δε θέλησε να διακόψει την εκπομπή της. Όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, οι ενοχλήσεις της έγιναν πιο έντονες και συνεργάτης της τη μετέφερε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί από γιατρούς.

Εκεί έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις κι έλαβε την κατάλληλη αγωγή. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της, διαβεβαιώνοντας πως δε χρειάστηκε νοσηλεία.