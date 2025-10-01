Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο περιοδικό OK! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο η Ελένη Τσολάκη μίλησε για τον ερχομό της κόρης της κι έδωσε λεπτομέρειες για τη βάπτισή της.

«Είχα πολλή αγωνία ανάμεικτη με φόβο για το άγνωστο. "Και τώρα πώς θα τα καταφέρω; Θα μπορώ; Πώς μεγαλώνει σωστά ένα παιδί; Πώς να αποφύγω τα λάθη που συμβαίνουν;". Όσο προχωρούσε η εγκυμοσύνη, η μόνη μου αγωνία ήταν να γεννηθεί υγιής. Και μετά, όταν έμαθα ότι θα είναι κοριτσάκι, θεώρησα ότι είναι τεράστιο δώρο για μένα, γιατί πάντα στο μυαλό μου έχω τη σχέση τη δική μου με της μαμάς μου σαν την ιδανικότερη σχέση μάνας – κόρης. Οπότε αισθάνθηκα ότι μου δίνει ο Θεός την ευκαιρία να το ξαναζήσω με το δικό μου παιδί», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τις πρώτες σκέψεις της, μόλις έμαθε πως θα γίνει μανούλα.

Την έχει δει η μικρή της στην τηλεόραση; «Όχι. Δεν ανοίγω τηλεόραση στο σπίτι όταν είμαι με τη μικρή. Είναι πάντα κλειστή, αν και το ματάκι της όλο κοιτάει προς τα εκεί. (Γελάει.) Είναι σαν να ζω σε έναν άλλο κόσμο. Με το που βγαίνω από το σπίτι και αρχίζω τα τηλέφωνα, μου λένε έγινε αυτό, έγινε εκείνο, και χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συντονιστώ», απάντησε η παρουσιάστρια, η οποία προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα.

Στην ίδια συνέντευξη η παρουσιάστρια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αποκάλυψε πότε θα τελεστεί το μυστήριο της βάπτισης της κορούλα της: «Θα τη βαφτίσουμε την άνοιξη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Θέλουμε να μη γίνει η βάφτιση στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Αν τα καταφέρω θα πάμε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συναποφασίσει με τον Παύλο το όνομά της».

Σχετικά με το πώς φαντάζεται τη μονάκριβη κόρη στο μέλλον, είπε: «Με έχει ταλαιπωρήσει πολύ στο μυαλό μου αυτό που ρωτάς. Θέλω να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί που να ζει την ηλικία του, να τα κάνει όλα στον χρόνο του. Να έχει όμορφα παιδικά χρόνια, να αισθάνεται ασφαλής μεγαλώνοντας στο περιβάλλον που της έχουμε φτιάξει και να πάρει πολλή αγάπη. Νομίζω ότι τα παιδιά μόνο αυτό θέλουν: αγάπη, ενδιαφέρον και προσοχή».