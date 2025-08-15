Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές

Τρυφερές ευχές στη μητέρα της, Μαρία, που γιορτάζει ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, έστειλε η Ελένη Τσολάκη.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην προσφορά και την καλοσύνη του ανθρώπου που την έφερε στη ζωή, ενώ ευχήθηκε να μπορέσει να γίνει κι εκείνη πρότυπο για την κορούλα της.

«Μου έδωσες όλο το κόσμο και ακόμα περισσότερα! Μ’ έμαθες να αγαπάω και να ονειρεύομαι! Μου κρατάς το χέρι πάντα…Η Παναγία μου έδωσε εσένα για μαμά και θα την ευγνωμονώ παντοτινά! Είσαι ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχω γνωρίσει! Μακάρι να καταφέρω να γίνω η «μισή» σου για τη δική μου κόρη! Σ´ευχαριστώ για όσα είσαι και να μας τα χαρίζεις απλόχερα! Χρόνια πολλά μαμά μου!Χρόνια πολλά πολύτιμη Μαρία μου! Χρόνια πολλά σε όλους!», έγραψε η Ελένη Τσολάκη περήφανη και τυχερή για τη γυναίκα που τη μεγάλωσε και την έκανε αυτό που είναι σήμερα.

Η selfie της Ελένης Τσολάκη με τη μητέρα της, Μαρία

Η ίδια συνόδευσε το τρυφερό μήνυμα με μία σπάνια φωτογραφία με τη γλυκιά μητέρα της, από την οποία έχει κληρονομήσει τα μάτια και το λαμπερό χαμόγελο. Τα λόγια της συγκίνησαν βαθιά τους followers της στο Instagram, οι οποίοι της έγραψαν με τη σειρά τους να είναι πάντα ευτυχισμένες!