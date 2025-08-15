Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές

«Μου έδωσες όλο το κόσμο και ακόμα περισσότερα!

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
15.08.25 , 13:53 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο
15.08.25 , 13:27 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου
15.08.25 , 13:20 Παναθηναϊκός: Έρχονται σπουδαίες μεταγραφές μετά τη μεγάλη πρόκριση
15.08.25 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές
15.08.25 , 12:17 Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές
15.08.25 , 12:13 Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου
15.08.25 , 11:50 Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της
15.08.25 , 11:08 Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»
15.08.25 , 10:56 Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα
15.08.25 , 10:54 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διασώζει τα άγρια ζώα
15.08.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χέρι - χέρι με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο
15.08.25 , 10:35 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
15.08.25 , 09:51 Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 27χρονος - Πήγαινε να πάρει τους γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε η Ελένη Τσολάκη στην τελευταία της εκπομπή στο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρυφερές ευχές στη μητέρα της, Μαρία, που γιορτάζει ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, έστειλε η Ελένη Τσολάκη.

Ελένη Τσολάκη: «Λιώνει» για την κόρη της - Η νέα γλυκιά φωτογραφία

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην προσφορά και την καλοσύνη του ανθρώπου που την έφερε στη ζωή, ενώ ευχήθηκε να μπορέσει να γίνει κι εκείνη πρότυπο για την κορούλα της. 

«Μου έδωσες όλο το κόσμο και ακόμα περισσότερα! Μ’ έμαθες να αγαπάω και να ονειρεύομαι! Μου κρατάς το χέρι πάντα…Η Παναγία μου έδωσε εσένα για μαμά και θα την ευγνωμονώ παντοτινά! Είσαι ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχω γνωρίσει! Μακάρι να καταφέρω να γίνω η «μισή» σου για τη δική μου κόρη! Σ´ευχαριστώ για όσα είσαι και να μας τα χαρίζεις απλόχερα! Χρόνια πολλά μαμά μου!Χρόνια πολλά πολύτιμη Μαρία μου! Χρόνια πολλά σε όλους!», έγραψε η Ελένη Τσολάκη περήφανη και τυχερή για τη γυναίκα που τη μεγάλωσε και την έκανε αυτό που είναι σήμερα. 

Επίσημο: Η Ελένη Τσολάκη με δική της εκπομπή τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1

Η selfie της Ελένης Τσολάκη με τη μητέρα της, Μαρία

Η ίδια συνόδευσε το τρυφερό μήνυμα με μία σπάνια φωτογραφία με τη γλυκιά μητέρα της, από την οποία έχει κληρονομήσει τα μάτια και το λαμπερό χαμόγελο. Τα λόγια της συγκίνησαν βαθιά τους followers της στο Instagram, οι οποίοι της έγραψαν με τη σειρά τους να είναι πάντα ευτυχισμένες! 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top