Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών: Οι υποψηφιότητες και οι νικητές

Οι δηλώσεις της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη μετά τη βράβευσή της με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου/ Happy Day

Πλήθος ηθοποιών και ανθρώπων του θεάτρου παραβρέθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα, χθες Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, για την απονομή των Βραβείων Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η απονομή διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών για τρίτη χρονιά.

Γιώργος Τσουρής- Μιχαήλ Ταμπακάκης- Άλκηστις Ζιρώ- Σάντυ Χατζηϊωάννου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνολικά απονεμήθηκαν 17 βραβεία και τρεις έπαινοι. Ανάμεσα στους νικητές και τους υποψήφιους ήταν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Δημήτρης Πιατάς, η Δήμητρα Ματσούκα, η Λένα Παπαληγούρα, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, η Άλκηστις Ζιρώ, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Αλεξία Καλτσίκη κ.ά.

Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος- Δημήτρης Πιατάς- Άλκηστις Ζιρώ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες και οι νικητές

Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Κάρολ Γιάρεκ (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). Συνυποψήφιοι ήταν:

Ελίζα Αλεξανδροπούλου (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

Στέφανος Δρουσιώτης (MAMI, σκην. Mario Banushi, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

Μαρκέλλα Μανωλιάδη (Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΙΑΤ)

Ελευθερία Ντεκώ (Αντιγόνη του Σοφοκλή, σκην. Ούλριχ Ράσε, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

Τάσος Παλαιορούτας (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

Χρήστος Τζιόγκας (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

Βραβείο Κίνησης/Χορογραφίας

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Άρη Παπαδόπουλο (Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ). Συνυποψήφιοι ήταν:

Χρυσηίς Λιατζιβίρη (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

Σεσίλ Μικρούτσικου (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας), του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής και Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

Σταυρούλα Σιάμου (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, σκην. Θοδωρής Αμπαζής, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος & Άλκηστις Πολυχρόνη (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

Μαργαρίτα Τρίκκα (Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Σοφία Καραγιάννη, ΘΗΣΕΙΟΝ)

Μαριάνθη Ψωματάκη (Πετριχώρα – Η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας, σκην. Χάρης Θώμος, ΑΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Βραβείο Μουσικής – Μουσικού Σχεδιασμού

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Κορνήλιο Σελαμσή (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ). Συνυποψήφιοι ήταν:

Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (ΚΝΟΚ μια απόδοση του έργου Κνοκ ή ο θρίαμβος της Ιατρικής του Jules Romains, σκην. Αργυρώ Χιώτη, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, σκην. Άρης Μπινιάρης, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

Νίκος Γαλενιανός (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας), του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής και Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

Ecati (Αντώνης Χατζηαντώνης) (Égalité του Θανάση Τριαρίδη, σκην. Δημήτρης Μπαμπίλης, ΣΤΟΑ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3)

Βύρων Κατρίτσης (Ο λόγος του Κάι Μουνκ, σκην. Γρηγόρης Χατζάκης, Α’ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Γιώργος Χριστιανάκης (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, σκην. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

Βραβείο Ενδυματολογίας

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Ειρήνη Γεωργακίλα (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ). Συνυποψήφιοι ήταν:

Βάνα Γιαννούλα (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Κέννυ Μακ Λέλλαν (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, σκην. Θοδωρής Αμπαζής, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

Ελένη Μανωλοπούλου (Τουραντό του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

Άγγελος Μέντης (Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου, σκην. Αλέξανδρος Μυλωνάς, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

Κλαιρ Μπρέισγουελ (Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή της Σάρα Ρουλ, σκην. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Ιωάννα Τσάμη (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

Βραβείο Σκηνογραφίας

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Βασίλη Παπατσαρούχα (Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ, σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, ΠΟΡΤΑ). Συνυποψήφιοι ήταν:

Μικαέλα Λιακατά (Θείος Βάνιας του Άντον Τσέχωφ, σκην. Δημήτρης Καταλειφός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Ελίνα Λούκου (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

Λουκάς Μπάκας & Φιλάνθη Μπουγάτσου (Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου, σκην. Αλέξανδρος Μυλωνάς, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

Κωνσταντίνος Σκουρλέτης (Τελευταία επιθυμία των Αντώνη Αντωνόπουλου & Κέλλυς Παπαδοπούλου, σκην. Αντώνης Αντωνόπουλος, Χώρος TZAMIA KRYSTALLA, H.UG (HUMAN UNDERGROUND)

Αθανασία Σμαραγδή (Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή της Σάρα Ρουλ, σκην. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Νίκη Ψυχογιού (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΚΘΒΕ)

Βραβείο Video Art

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Κάρολο Πορφύρη (Δημήτρης Τσαφέντας – Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, Θέατρο από κοινού). Συνυποψήφιοι ήταν:

Βασίλης Κεχαγιάς (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος – Στέλιος Παπαρδέλας (Outro βασισμένο στο Juste la fin du monde του Jean – Luc Lagarce, σε διασκευή- σκην. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου, ΠΛΥΦΑ)

Γρηγόρης Πανόπουλος (Ο Επιθεωρητής του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Γιάννης Κακλέας, ΓΚΛΟΡΙΑ)

Gelly Pedefu (Anna-X του Τζόζεφ Τσάρλτον, σκην. Λίλλυ Μελεμέ ,ΑΝΕΣΙΣ)

Uncharted Limbo Collective (Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας (Δάφνες και Πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Μάνος Καρατζογιάννης).

Μάνος Καραζτογιάννης (Βραβείο Καλύτερης παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιοι ήταν:

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Φιλίππων (Tο αλάθητο μιας (1) Μαργαρίτα(Σ), βασισμένο σε κείμενο του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης (Η Φάρμα των Ζώων: A Factory Revolution του Τζορτζ Όργουελ, μια περιπατητική περφόρμανς, σκην. Μάριος Κακουλλής)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης (Επανασταστικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας της Αλεξάνδρας Κ*, σκην. Σοφία Δερμιτζάκη)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας (Με δύναμη από την Κηφισιά των Δημήτρη Κεχαϊδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Γεωργία Μαυραγάνη)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σε συμπαραγωγή με την Εταιρεία THEARTES (Ταιριάζει το πένθος στην Ηλέκτρα;, σε διασκευή Κατερίνας Μπιλάλη, σκην. Κωνσταντίνος Κυριακού)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών (Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου, σκην. Ντίνος Ψυχογιός)

Βραβείο Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Ιζαντόρα Ντακ (της Στέλλας Μιχαηλίδου, σκην. Στέλλα Μιχαηλίδου, ΕΛΣ – Εναλλακτική σκηνή). Συνυποψήφιοι ήταν:

Δον Κιχώτης (του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, διασκευή Μάικ Κένι, σκην. Ηλίας Καρελλάς, Θίασος Ηλία Καρελλά, ΚΑΠΠΑ)

#Let’s party (του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, σκην. Στέλιος Χατζηαδαμίδης, ΚΘΒΕ)

Μικρές Κυρίες (της Λουΐζα Μέι Άλκοτ, σκην. Αθηνά Χατζηαθανασίου, ΑΛΑΜΠΡΑ)

Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου (της Ευγενίας Φακίνου, σκην. Χρύσα Διαμαντοπούλου, Ομάδα Μικρός Νότος, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Πράσινη ιτιά (H) – Αογιάγκι (βασισμένο στο βιβλίο του Λευκάδιου Χερν – Γιακούμο Κοϊζούμι, σκην. Δημήτρης Δεγαΐτης,, ΒΕΑΚΗ)

Σβήσε το φως (των Άγγελου Αγγέλου – Έμης Σίνη, σκην. Φοίβος Συμεωνίδης, Ομάδα Κοπέρνικος, OLVIO)

Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Γιάννη Καλαβριανό (Η πύλη της κόλασης, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, Θέατρο του Νέου Κόσμου).

Γιάννης Καλαβριανός (Βραβείο σύγχρονου ελληνικού θεάτρου)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιοι ήταν:

Γιώργος Καπουτζίδης (Η Καρυάτιδα!, σκην. Κατερίνα Μαυρογεώργη, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

Δανάη Λιοδάκη (Match, σκην. Δανάη Λιοδάκη, ΠΛΥΦΑ)

Κωνσταντίνος Μάρκελλος (Δύο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα, σκην. Κωνσταντίνος Μάρκελλος, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ)

Βασίλης Μαυρογεωργίου – Τζούλια Διαμαντοπούλου (Καταραμένος κόσμος, σκην. Βασίλης Μαυρογεωργίου, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ – ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

Αντώνης Τσιοτσιόπουλος – Γιώργος Παλούμπης (Ανεξάρτητα κράτη, σκην. Γιώργος Παλούμπης, ΧΩΡΑ)

Βραβείο Δραματουργίας

Το βραβείο απονεμήθηκε στους Γιωργή Τσουρή και Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο (Ο Βαρόνος “Φ” (Φιάκας) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ).

Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος- Γιώργος Τσουρής (Βραβείο δραματουργίας)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιοι ήταν:

Λουκία Ανάγνου (Το τυχερό λαχείο βασισμένο στο διήγημα του Άντον Τσέχωφ, σκην. Λουκία Ανάγνου, ΘΕΑΤΡΟ 104)

Ιόλη Ανδρεάδη – Άρης Ασπρούλης (Όσα παίρνει ο άνεμος βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ, σκην. Ιόλη Ανδρεάδη, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Γιώργος Κουτλής – Βασίλης Μαγουλιώτης (Οξυγόνο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Γιώργος Κουτλής, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ)

Σωτήρης Ρουμελιώτης – Γιάννης Αποσκίτης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, σκην. Σωτήρης Ρουμελιώτης, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Εύα Φρακτοπούλου (Η ζωή, τα γηρατειά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού βασισμένο στο βιβλίο του Ντιντιέ Εριμπόν, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260)

Πηνελόπη Χατζηδημητρίου (Σλάντεκ του Έντεν φον Χόρβατ, σκην. Θάνος Νίκας, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Βραβείο Νέας Ηθοποιού

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας).

Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Βραβείο καλύτερης νέας ηθοποιού)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιες ήταν:

Άλκηστις Ζιρώ (Ανεξάρτητα Κράτη των Γιώργου Παλούμπη – Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, σκην. Γιώργος Παλούμπης, ΧΩΡΑ)

Χρύσα Κολοκούρη (Το τυχερό λαχείο του Άντον Τσέχωφ, σκην. Λουκία Ανάγνου, ΘΕΑΤΡΟ 104)

Λήδα Κουτσοδασκάλου (Γυάλινος κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Αντόνιο Λατέλλα, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

Μαρία Κωνσταντά (Match της Δανάης Λιοδάκη, σκην. Δανάη Λιοδάκη, ΠΛΥΦΑ)

Λυγερή Μητροπούλου (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Μαριάμ Ρουχάτζε (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, σκην. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

Βραβείο Νέου Ηθοποιού

Το βραβείο απονεμήθηκε στους Δημήτρη Καπουράνη και Μιχαήλ Ταμπακάκη (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ).

Μιχαήλ Ταμπακάκης-Δημήτρης Καπουράνης (Βραβείο καλύτερου νέου ηθοποιού-διπλή βράβευση)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιοι ήταν:

Μπάμπης Αλεφάντης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, σκην. Σωτήρης Ρουμελιώτης, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Κωνσταντίνος Ζωγράφος (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Τάσος Λέκκας (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

Πάνος Μαλικούρτης (Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, σκην. Αντρέας Ψύλλιας, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Το συνέδριο για το Ιράν του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Χρήστος Θεοδωρίδης, ΠΛΥΦΑ, ΠΟΡΕΙΑ)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Δημήτρης Καραντζάς, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ).

Αλεξία Καλτσίκη (Βραβείο γυναικείας ερμηνείας)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιες ήταν:

Μαρία Καλλιμάνη (Γυάλινος κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Αντόνιο Λατέλλα, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

Σύρμω Κεκέ (Ο τρόμος του κροκόδειλου της Μέγκαν Τάιλερ, σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Δήμητρα Ματσούκα (Βρέχει στη Βαρκελώνη του Πάου Μιρό, σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΥΠΟΓΕΙΟ)

Δήμητρα Ματσούκα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαρία Ναυπλιώτου (Το ακρωτήρι του Σαρ Ουάιτ, σκην. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ΙΛΙΣΙΑ)

Αγορίτσα Οικονόμου (Η Καρυάτιδα! του Γιώργου Καπουτζίδη, σκην. Κατερίνα Μαυρογεώργη, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- RΕΧ)

Λένα Παπαληγούρα (Prima Facie της Σούζι Μίλλερ, σκην. Γιώργος Οικονόμου, ΠΟΡΕΙΑ)

Λένα Παπαληγούρα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιούλη Τσαγκαράκη (John της Άνι Μπέικερ, σκην. Μιχάλης Πανάδης, ΔΙΠΥΛΟΝ)

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Δημήτρη Πιατά (Ανδρομάχη του Ευριπίδη, σκην. Μαρία Πρωτόπαππα, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ).

Δημήτρης Πιατάς (Βραβείο ανδρικής ερμηνείας)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συνυποψήφιοι ήταν:

Γιώργος Γλάστρας (Η πύλη της κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Νίκος Ιωαννίδης (Δημήτρης Τσαφέντας – Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ)

Σίμος Κακάλας (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)

Νίκος Καρδώνης (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

Γιάννης Παπαδόπουλος (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

Χάρης Φραγκούλης (ζ-η-θ, ο Ξένος βασισμένο σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας του Ομήρου, σκην. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ΘΟΚ, ΚΘΒΕ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης (Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκην. Σοφία Αντωνίου, ΦΙΑΤ)

Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών

Το βραβείο απονεμήθηκε στο έργο «Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρνχαρντ», σκην. Αλεξάνδρα Καζάζου, Ομάδα Transantlantic Group, ΔΙΠΥΛΟΝ. Στις υποψηφιότητες ήταν:

Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ

CREATA του Φάνη Σακελλαρίου, σκην. Φάνης Σακελλαρίου, Χώρος TZAMIA KRYSTALLA

DOG TAGS δρώμενο του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) σε σύλληψη – σκηνοθεσία Στάθη Γράψα, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Égalité του Θανάση Τριαρίδη, σκην. Δημήτρης Μπαμπίλης, ΣΤΟΑ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3

Ου φονεύσεις της Άντζελας Μπρούσκου, σκην. Άντζελα Μπρούσκου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πετριχώρα – Η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας, σκην. Χάρης Θώμος, ΑΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βραβείο Σκηνοθεσίας

To βραβείο απονεμήθηκε στον Γιάννη Χουβαρδά (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, ΚΘΒΕ).

Γιάννης Χουβαρδάς (Βραβείο Σκηνοθεσίας)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Υποψήφιοι ήταν:

Θοδωρής Αμπαζής (Ματαρόα στον ορίζοντα της Έλσας Ανδριανού, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΛΣ)

Κωνσταντίνος Ασπιώτης (Η κόρη του λοχαγού του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ)

Σοφία Καραγιάννη (Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, ΘΗΣΕΙΟΝ)

Αικατερίνη Παπαγεωργίου (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, ΜΠΕΛΛΟΣ)

Σωτήρης Ρουμελιώτης (Ιβάν εναντίον Ιβάν βασισμένο στη νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

Αργυρώ Χιώτη (ΚΝΟΚ μια απόδοση του έργου Κνοκ ή ο θρίαμβος της Ιατρικής του Jules Romains, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΦΡΥΝΙΧΟΥ)

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης

To βραβείο απονεμήθηκε στην παράσταση «Αιαυτός» του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, παραγωγή: KURSK, συμπαραγωγή ROBOTHOUSE, Θέατρο ΣΦΕΝΔΟΝΗ. Συνυποψήφιες ήταν:

Βαρόνος “Φ” (Φιάκας) (Ο) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, παραγωγή: ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ, Θέατρο ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Θέατρο ΚΝΩΣΟΣ

Νεκρές Ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, σκην. Σοφία Καραγιάννη, παραγωγή: ομάδα GAFF, Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ

Πύλη της κόλασης (Η) του Γιάννη Καλαβριανού, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Συνέδριο για το Ιράν (Το) του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκην. Χρήστος Θεοδωρίδης, παραγωγή: Η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων, ΠΛΥΦΑ, ΠΟΡΕΙΑ

Χορός του θανάτου (Ο) του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, παραγωγή: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Tέλος απονεμήθηκαν δύο έπαινοι: o πρώτος στη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και ο δεύτερος στην Ομάδα Πλεύσις – Αντώνης Κουτρουμπής. Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου παρέλαβε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Eίναι για μένα τεράστια τιμή και η συγκίνησή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν ήταν ένα βραβείο για έναν ρόλο, αλλά για ολόκληρη την καλλιτεχνική μου πορεία. Ναι (έχω κάνει θυσίες), αλλά η χαρά που παίρνει κανείς, η συγκίνηση που εισέπραξα σήμερα, αποζημιώνει για οποιαδήποτε θυσία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με πράγματα ευτελή, παρόλο που εκείνα αμείβονται πολύ καλύτερα από τον χώρο τέχνης τον οποίο υπηρετούμε εμείς,τ' ότι συνεχίζει η επιβίωση να είναι ένα πρόβλημα ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Αλλά πραγματικά δε θέλω ούτε καν να μιλάω γι' αυτό, ούτε καν να αναφέρομαι σε αυτό, γιατί όλο το άλλο στη ζυγαριά βαραίνει πολύ πολύ πολύ περισσότερο», είπε η σπουδαία ηθοποιός στο Happy Day, μετά τη βράβευσή της..