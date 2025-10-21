«Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Κοσμος
Πηγή: AP Photo (Evan Vucci)
Η άκομψη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σάλος έχει προκληθεί από την απάντηση που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε δημοσιογράφο του αριστερού εντύπου Huffington Post.

Η έντονη αντίδραση της Λέβιτ ήρθε μετά από ερώτηση του ανταποκριτή σχετικά με την επιλογή της Ουγγαρίας ως τόπου συνάντησης των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε ποιος πρότεινε το ραντεβού στη Βουδαπέστη.

Η απάντηση της εκπροσώπου ήταν κοφτή και ειρωνική: «Η μάνα σου», απάντησε η Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επί της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ

(AP Photo/Mark Schiefelbein)

Το λεκτικό επεισόδιο, όμως, δε σταμάτησε εκεί. Ο δημοσιογράφος τη ρώτησε μέσω μηνυμάτων εάν ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει επίγνωση της σημασίας της Βουδαπέστης», ενημερώνοντάς την πως: «Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης» και εάν θεωρεί την απάντησή της αστεί . Η Λέβιτ αντέδρασε ακόμη πιο έντονα, απαντώντάς του:

«Αστείο μου φαίνεται που θεωρείτε τον εαυτό σας δημοσιογράφο. Είστε ένα φανατικά αριστερό τρολ που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σας στα ΜΜΕ, απλώς δε σας το λένε κατάμουτρα. Σταματήστε να μου στέλνετε μεροληπτικές και παραληρηματικές ερωτήσεις».

Κάρολαϊν Λέβιτ: Ποια είναι η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου

Σε ηλικία μόλις 27 ετών, η Λέβιτ θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Με έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και σκληρή ρητορική υπέρ του Τραμπ, έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της νέας γενιάς των Ρεπουμπλικανών.

Γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1997, είναι Αμερικανίδα πολιτική εκπρόσωπος και από το 2025 κατέχει τη θέση της 36ης Εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στη δεύτερη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η Λέβιτ είχε θέσει υποψηφιότητα το 2022 για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιού Χάμσαϊρ.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Επικοινωνία στο Saint Anselm College, όπου υπήρξε δραστήριο μέλος της φοιτητικής κοινότητας. Έγραφε για την εφημερίδα του πανεπιστημίου και ίδρυσε λέσχη ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών. Αποφοίτησε το 2019 και αμέσως εντάχθηκε στο Λευκό Οίκο, αρχικά ως ασκούμενη στο Γραφείο Προεδρικής Αλληλογραφίας και σύντομα ως αναπληρώτρια διευθύντρια του ίδιου τμήματος.

Καρολάιν Λέβιτ

(AP Photo/Alex Brandon)

Τον Ιούνιο του 2020 προήχθη σε βοηθό Εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Μετά την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020, η Λέβιτ ανέλαβε διευθύντρια επικοινωνίας της Ρεπουμπλικανής βουλευτή Ελίζ Στεφάνικ από τη Νέα Υόρκη.

Το 2021, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το Κογκρέσο και τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του κινήματος MAGA (Make America Great Again). Παρά τη νίκη της στις Ρεπουμπλικανικές προκριματικές, στις εκλογές του 2022 ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Κρις Παππάς.

Μετά την ήττα της, η Λέβιτ έγινε εκπρόσωπος της επιτροπής δράσης MAGA Inc., του Super PAC του Ντόναλντ Τραμπ, και στη συνέχεια επικεφαλής επικοινωνίας της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024.

Τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του Τραμπ, η Λέβιτ ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, καθιστώντας τη νεότερη γυναίκα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέλαβε αυτή τη θέση.

 

