Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό

Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι

Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό
Κουστουρίτσα: Η CIA Έφτιαξε Τη Woke Ατζέντα Για Να Ελέγξει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα βρέθηκε στα Χανιά, ως τιμώμενος προσκεκλημένος του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Εκεί μίλησε με πάθος για τον κινηματογράφο, την πολιτική, την τέχνη, την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύγχρονη κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου διάρκειας 78 λεπτών, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης συνομίλησε με δημοσιογράφους, μαθητές και κοινό στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καταθέτοντας απόψεις που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον — και αντιδράσεις. Δήλωσε «συντηρητικός αριστεριστής», δήλωσε αδιάφορος για τη «woke ατζέντα» και κάλεσε τους νέους να «κλείσουν το Netflix και να ζήσουν τον κινηματογράφο από κοντά.

«Η ελευθερία είναι η πραγματική ευτυχία. Είμαι 70 ετών και κάνω αυτό που θέλω στη ζωή μου. Δεν θα αντάλλασσα αυτή την ελευθερία ούτε με πλούτη ούτε με αξιώματα. Θέλω να μπορώ να περπατώ ελεύθερα, να δειπνώ χωρίς συνοδείες ασφαλείας και να αποφασίζω ο ίδιος για τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουστουρίτσα. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως είναι «εθισμένος στην Ελλάδα».

«Η woke ατζέντα είναι εργαλείο ελέγχου»

Ο Κουστουρίτσα προκάλεσε αίσθηση με τις τοποθετήσεις του γύρω από το woke κίνημα, το οποίο χαρακτήρισε ως «κατασκευασμένη ιδεολογία» που, όπως είπε, «δεν έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά με τον έλεγχο των κοινωνιών».

«Η woke ατζέντα δημιουργήθηκε από την CIA – είναι μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου να ισοπεδώσει τους τοπικούς πολιτισμούς και να επιβάλει μια ομοιογένεια, κάτι που κάνει η αριστερά τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι μια κατασκευασμένη ατζένα και όχι μια γνήσια αντζέντα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει κατασκευαστεί για να διαλύσει τον θεσμό της οικογένειας και να δημιουργήσει ευάλωτα άτομα, εύκολα χειραγωγίσημα από τις πολυεθνικές. Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού της γης. Δεν μπορεί να βάζεις διλήμματα σε ένα 10χρονο αγόρι για τη σεξουαλικότητά του. Να του δίνεις την δήθεν επιλογή να αποφασίσει αν είναι αγόρι ή κορίτσι ή… ζωάκι.  Είναι fake! Ακόμα κι εμένα που είμαι 70 χρονών, αν αρχίσεις να μου δίνεις τέτοιες επιλογές θα με βάλεις σε δίλημμα! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εξερευνήσει την σεξουλικότητά του.

Αναζητούσαμε την πολυπολιτισμικότητα και τώρα όλος ο κόσμος παίζει το παιχνίδι της σεξουαλικής πολυμορφίας, δεν υποστηρίζεται από κάποιες Αρχές ούτε κάποια ιδεολογία.

Ο ορθόδοξος κόσμος θα επιβιώσει, αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό για τους υποστηρικτές της woke κουλτούρας αλλά για εμάς είναι. Αυτοί εξάλλου δεν ξέρουν αν υπάρχουν ή όχι.

Το Woke κίνημα είναι αντιφατικό από τη φύση του. Στις ΗΠΑ οι υποστηρικτές του έχουν ταυτιστεί πλέον με κάποιους εκτός ελέγχου αριστεριστές. Αριστερός δεν γίνεσαι με ρεκλάμες» ανέφερε για να καταλήξει λέγοντας ότι «δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Woke ατζέντα».

Δες το βίντεο:

«Το Χόλιγουντ σκοτώνει τον κινηματογράφο»

Ο Κουστουρίτσα, γνωστός για τον αντισυμβατικό και ποιητικό του τρόπο αφήγησης, αναφέρθηκε και στη φύση των χαρακτήρων του, αλλά και στην κρίση του σύγχρονου σινεμά: «Οι ήρωές μου είναι αντιφατικοί αλλά πάντα ανθρώπινοι. Δεν τους κρίνω. Το Χόλυγουντ όμως έχει κάνει τον κινηματογράφο επιφανειακό — όλα παρουσιάζονται σαν μια απλοϊκή μάχη καλού και κακού. Έτσι χάνεται το βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης».

Αναφερόμενος στην καριέρα του, σημείωσε με ειρωνεία ότι συχνά Αμερικανοί σκηνοθέτες τον αποκαλούσαν «Ευρωπαίο σκηνοθέτη» υποτιμητικά.

«Αν αυτό σημαίνει ότι βρίσκομαι στην ίδια πλευρά με τον Φελίνι, τον Αντονιόνι, τον Ταρκόφσκι και τον Βισκόντι, τότε είμαι περήφανος που είμαι Ευρωπαίος», πρόσθεσε.

«Για να κάνεις μια ταινία, πρέπει να πεθάνεις πρώτα»

Με σαρκασμό μίλησε για τη βιομηχανία προώθησης ταινιών: «Στο Χόλιγουντ βάζουν τους ηθοποιούς να λένε πόσο “τέλεια” πέρασαν στα γυρίσματα. Είναι γελοίο. Ο πραγματικός δημιουργός πρέπει να υποφέρει, να αναμετρηθεί με τον εαυτό του. Πρέπει να πεθάνεις λίγο για να κάνεις μια ταινία».

Ανακοίνωσε επίσης πως ετοιμάζει νέα ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Βαλεντίν Ρασπούτιν “Η Τελευταία Στιγμή”, που διαδραματίζεται σε ένα σερβικό χωριό.

«Τα φεστιβάλ κρατούν ζωντανό το σινεμά»

Για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ο Κουστουρίτσα είπε:

«Προτιμώ τα μικρά φεστιβάλ. Όταν δημιούργησα το δικό μου, ήθελα να απομακρυνθώ από τη ματαιοδοξία του κόκκινου χαλιού. Το σινεμά επιβιώνει χάρη στα φεστιβάλ και στους ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη. Πήγαινα σινεμά γιατί ήμουν ερωτευμένος. Ο έρωτας είναι πάντα η κινητήριος δύναμη. Γι’ αυτό και τα φεστιβάλ αγαπούν τον κινηματογράφο — γιατί αγαπούν τους ανθρώπους»

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να διδάξει το καλό και το κακό»

Μιλώντας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Κουστουρίτσα εξέφρασε προβληματισμό:

«Μπορεί μια μηχανή να ξεχωρίσει το καλό από το κακό; Μπορεί να μας διδάξει ηθική; Όχι. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την τεχνολογία, αλλά πρέπει να αντισταθούμε στην πιθανότητα οι συσκευές να γίνουν εξυπνότερες από εμάς».

Για την COVID-19 και τις στρατιωτικές βάσεις

Ο σκηνοθέτης δεν απέφυγε τις αιχμηρές απόψεις του για πολιτικά ζητήματα, επαναλαμβάνοντας ότι «ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο» και παραφράζοντας λαϊκή ρήση είπε: «Μη φοβάστε τον λύκο — τον βοσκό να φοβάστε».

Αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, δήλωσε:

«Οι βάσεις, στη Σούδα και αλλού, έχουν ημερομηνία λήξης. Ελπίζω οι ΗΠΑ να καταλάβουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και εσείς, με τη στάση σας, βοηθήστε να καταλάβουν ότι δεν τους χρειάζεστε. Οι Αμερικανοί θα επιβιώσουν μόνο αν φερθούν με σύνεση και κλείσουν τις 880 βάσεις τους σε όλο τον κόσμο».

