Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή

Η νέα κίνηση του Ομίλου Σφακιανάκη και το... δώρο

Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή
Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 14:00, οι νέες εγκαταστάσεις Nissan Sfakianakis Αγίας Παρασκευής ανοίγουν τις πόρτες τους με ένα ξεχωριστό Opening Event, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη Λιανική του Ομίλου και της μάρκας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Nissan Sfakianakis φιλοξενεί Live Event σε συνεργασία με τον γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό Love Radio και τους δημοφιλείς παραγωγούς Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσελίγκα, προσφέροντας μια ζωντανή και γιορτινή εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια του Opening Event οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:  Ανακαλύψουν από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων Nissan, να πραγματοποιήσουν test drives,να απολαύσουν ένα μοναδικό Live με μουσική, εκπλήξεις και δώρακαι να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και τις υπηρεσίες της νέας κάθετης μονάδας.Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή

Από τις 22 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, αλλά και την ημέρα του live, όλοι όσοι πραγματοποιήσουν test drive σε ένα από τα μοντέλα της Nissan — Juke, Qashqai, Ariya & X-Trail — στη νέα κάθετη μονάδα Nissan Sfakianakis Αγίας Παρασκευής, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για ένα μοναδικό δώρο, μια 3ήμερη απόδραση στην Αρκαδία με διαμονή στο πολυτελές La Villa de Madeleine και φυσικά με το αγαπημένο τους Nissan. Με το Opening Event της νέας κάθετης μονάδας Nissan Sfakianakis Αγίας Παρασκευής, η Λιανική του Ομίλου συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση του δικτύου της, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία αγοράς και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
NISSAN
ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
