Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο

Απίστευτο περιστατικό στη Νότια Κορέα - Νεκρή μία γειτόνισσα

21.10.25 , 09:29 Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο
Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία pexels (MART PRODUCTION)
Ένα απίστευτο, αλλά και τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, όταν μια γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της στην πόλη Οσάν, προσπαθώντας να σκοτώσει μια κατσαρίδα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή της μια γειτόνισσά της, ενώ οκτώ ακόμη άνθρωποι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 20χρονη γυναίκα προσπάθησε να κάψει την κατσαρίδα χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, μέθοδο που, όπως παραδέχτηκε, είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς αντικείμενα μέσα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο κτίριο, το οποίο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 κατοικίες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο.

Θύμα μια μητέρα που προσπάθησε να σωθεί από το παράθυρο

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν Κινέζα, περίπου 30 ετών, και ζούσε στον πέμπτο όροφο με τον σύζυγο και το δύο μηνών μωρό τους. Όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο και κάλεσε βοήθεια, καθώς ο πυκνός καπνός είχε αποκλείσει τη σκάλα του κτιρίου.

Οι δύο γονείς παρέδωσαν το μωρό τους μέσα από το παράθυρο σε έναν γείτονα του διπλανού κτιρίου. Ο σύζυγος κατάφερε να σκαρφαλώσει και να διαφύγει, όμως η γυναίκα, στην προσπάθειά της να κάνει το ίδιο, έπεσε στο κενό. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία της Οσάν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ένταλμα σύλληψης για τη νεαρή γυναίκα, η οποία ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, οκτώ ακόμη κάτοικοι του κτιρίου υπέστησαν προβλήματα από την εισπνοή καπνού, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Νότια Κορέα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν να εξοντώσουν κατσαρίδες χρησιμοποιώντας φλόγιστρα ή αυτοσχέδια φλογοβόλα.

 

