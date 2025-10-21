Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα

Όσα συζήτησαν οι δύο δημοσιογράφοι που φοίτησαν στο ίδιο πανεπιστήμιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
21.10.25 , 14:15 «Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
21.10.25 , 13:51 Οι «Φίλοι Για Πάντα» φέρνουν στο Cash or Trash... την τύχη τους!
21.10.25 , 13:48 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
21.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
21.10.25 , 13:38 Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
21.10.25 , 13:33 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν άνετη εβδομάδα
21.10.25 , 13:20 Εξετάζεται απαγόρευση της αιθανόλης στα αντισηπτικά - Φόβοι για καρκίνο
21.10.25 , 13:05 Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
21.10.25 , 12:55 Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα
21.10.25 , 12:54 Καρύδη: «Περιμένουμε πώς και πώς το "Πάρα 5", γιατί θα ξανασμίξουμε»
21.10.25 , 12:53 Σπάνια εμφάνιση της κόρης του Πέτρου Κόκκαλη - Με τη μητέρα της στο θέατρο
21.10.25 , 12:24 Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
21.10.25 , 11:55 Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»
21.10.25 , 11:50 Ζήνα Κουτσελίνη - Δημήτρης Παπανώτας: Η... διαμάχη τους για τον Τσιμιτσέλη
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 21.10.25, 11:15
Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια.

Σήμερα, μοιράζονται μαζί μας την επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή στο YouTube, «Οι συμφοιτητές».

Μετά την επιτυχία του πρώτου επεισοδίου, ανέβηκε και το δεύτερο, με τίτλο: «Συνδέεται ο Τραμπ, ο Καραμανλής, ο Άγνωστος Στρατιώτης και ο Φώτης Σεργουλόπουλος;».

Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!

Σε αυτό, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς σχολιάζουν τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας, όπως οι εξελίξεις γύρω από τον Τραμπ, η ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά δε διστάζουν να κάνουν πλάκα και για το δημόσιο φιλί της Κέιτι Πέρι με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό. 

Μάλιστα, ο Γιώργος Κουβαράς αποκάλυψε το όνομα ενός πολύ γνωστού παρουσιαστή που συνάντησε την Κέιτι Πέρι και κάτι που έγινε μεταξύ τους, τον οδήγησε να την αντιπαθήσει για πάντα.  

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά:

Δείτε ολόκληρη την κουβέντα της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά
 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top