Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια.

Σήμερα, μοιράζονται μαζί μας την επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή στο YouTube, «Οι συμφοιτητές».

Μετά την επιτυχία του πρώτου επεισοδίου, ανέβηκε και το δεύτερο, με τίτλο: «Συνδέεται ο Τραμπ, ο Καραμανλής, ο Άγνωστος Στρατιώτης και ο Φώτης Σεργουλόπουλος;».

Σε αυτό, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς σχολιάζουν τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας, όπως οι εξελίξεις γύρω από τον Τραμπ, η ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά δε διστάζουν να κάνουν πλάκα και για το δημόσιο φιλί της Κέιτι Πέρι με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Μάλιστα, ο Γιώργος Κουβαράς αποκάλυψε το όνομα ενός πολύ γνωστού παρουσιαστή που συνάντησε την Κέιτι Πέρι και κάτι που έγινε μεταξύ τους, τον οδήγησε να την αντιπαθήσει για πάντα.

