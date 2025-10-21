Τζώρτζια Γεωργίου: «Δεν είπα κάτι τέτοιο για την Ελίνα Παπίλα!»

Η Τζώρτζια Γεωργίου απάντησε στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της για την Ελίνα Παπίλα, αλλά κι όσα είπε για την περσινή εκπομπή του Κώστα Τσουρό.

Η παρουσιάστρια φάνηκε ενοχλημένη από τον τρόπο που μεταφέρθηκαν τα λόγια της, ξεκαθαρίζοντας πως τα συμφραζόμενα αλλοιώθηκαν. «Δεν είπα αυτό! Μπορεί ο καθένας να τρέξει και να δει πώς το είπα και τι είπα, γιατί ποτέ δεν έχω πει αυτό κι είμαι πάντα πολύ προσεκτική στο πώς εκφράζομαι», ξεκαθάρισε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εκείνη και την Ελίνα Παπίλα, ξεκαθάρισε: «Άλλο το ένα, άλλο το άλλο». Και πρόσθεσε με έμφαση: «Το θέμα είναι ότι εγώ κάτι τέτοιο “εγώ καλύτερα να μην είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο”, δεν το είπα».

Η Τζώρτζια Γεωργίου απάντησε και για τη δήλωση ότι στην περσινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο Mega, ως καλεσμένη... αισθάνθηκε άβολα. «Ό,τι είπα για την εκπομπή ότι ένιωσα άβολα, ισχύει. Εκφράστηκα αβίαστα όπως μου βγήκε», είπε η Τζώρτζια Γεωργίου.

