Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€. Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Γιορτή του Σινεμά 2025: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλες οι ταινίες με εισιτήριο 2€

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γιορτή του Σινεμά 2025: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλες οι ταινίες με εισιτήριο 2€

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.
#giortitoucinema #giortitoucinema2025

Με την υποστήριξη

ΕΔΙΚΤΕ, COSMOTE TV, CINENEWS, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι ταινίες που θα προβληθούν θα είναι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥΛ, Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ (ANNIVERSARY), CHAINSAW MAN – Η ΤΑΙΝΙΑ: REZE ARC, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΟ EXPRESS (PETS ON A TRAIN), ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ (After The Hunt), ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Regretting You), ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ (ONE BATTLE AFTER ANOTHER), ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2, Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΤΑΦΙΤΙ (TAFITI) , ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ (DEAD OF WINTER), ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ, DRACULA, ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙ: Η ΤΑΙΝΙΑ, ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΡΑΧΝΗΣ (THE KISS OF THE SPIDERWOMAN), SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE 

