Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησαν στο Breakfast@Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Ντάφλος «τρύπωσε» στο στούντιο του «Καλημερα είπαμε;», όπου έκανε μια χαλαρή κουβέντα με τους παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής της ΕΡΤ, Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη.

Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»

Αρχικά, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους και στη σχέση που έχουν αναπτύξει, αποκαλύπτοντας πως κάνουν παρέα κι εκτός πλατό. Συγκεκριμένα, αποκάλυψαν ότι βγαίνουν συχνά ως ζευγάρια και συζητούν για τα παιδιά τους.

Ζωή Κρονάκη - Τάσος Ιορδανίδης: Μιλούν στο Breakfast@Star για τη συνεργασία τους

Ζωή Κρονάκη - Τάσος Ιορδανίδης: Μιλούν στο Breakfast@Star για τη συνεργασία τους

«Εμένα με ενδιαφέρει που γνώρισα τη Ζωή και τον σύζυγό της και έχω βρει δύο αδέλφια», εξομολογήθηκε ο Τάσος Ιορδανίδης. «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου, είναι σαν τις σχέσεις», πρόσθεσε η Ζωή Κρονάκη. «Βγαίνουμε μαζί έξω οι τέσσερίς μας και μιλάμε για τα παιδιά μας όχι για τη δουλειά», δήλωσαν στην κάμερα του Breakfast@Star.

Τάσος Ιορδανίδης: Διακοπές στη Μάνη με τη Θάλεια Ματίκα και τα παιδιά τους

Ακόμα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σχολίασε τις πολυσυζητημένες δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρίας Κοζάκου, για τα νούμερα τηλεθέασης στην κρατική τηλεόραση. 

«Θεωρώ ότι είναι και ο θεσμικός ρόλος τώρα της δημόσιας τηλεόρασης, διαφορετικός κακά τα ψέματα. Η δημόσια τηλεόραση οφείλει να παράξει περιεχόμενο που αφορά στον τηλεθεατή, που μπορεί να μην άπτεται εμπορικού ενδιαφέροντος», είπε. 

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε τον λόγο που η εκπομπή τους δύσκολα θα μεταδιδόταν από ιδιωτικό κανάλι:  «Πιστεύω το "Καλημέρα είπαμε;" θα ήταν δύσκολο να πάει σε ιδιωτικό σταθμό. Όχι γιατί είναι το προϊόν τέτοιο το οποίο θα μπορούσε καλύτερα να πουλήσει διαφορετικά. Απλά δεν ξέρω αν εμείς θα ήμασταν διατεθειμένοι να βάλουμε στη φαρέτρα μας όπλα, τα οποία δεν χρειάζεται να βάλουμε αυτή τη στιγμή στην κρατική τηλεόραση».

Ωστόσο, συμπλήρωσε, πως θα έκανε καθημερινό, με την προυπόθεση να είναι παρτενέρ του η Ζωή Κρονάκη: «Καθημερινό τώρα από εκεί και έπειτα εγώ όπου πάει η Κρονάκη και δω ότι αισθάνομαι ασφαλής με την Κρονάκη αγκαζέ», απάντησε στο ενδέχομενο το «Καλημέρα Είπαμε;» να μετακινηθεί από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και να προβάλλεται καθημερινά. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

