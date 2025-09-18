Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»

Όσα είπε καλεσμένη στην Κατερίνα Καινούργιου

18.09.25 , 17:06 Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε τα τελευταία χρόνια μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ τα σαββατοκύριακα, ωστόσο, έχει μια μεγάλη πορεία στα ΜΜΕ.

Η Ζωή Κρονάκη και φέτος βρίσκεται τα σαββατοκύριακα στην ΕΡΤ

Η Ζωή Κρονάκη και φέτος βρίσκεται τα σαββατοκύριακα στην ΕΡΤ

Ο λόγος για τη Ζωή Κρονάκη, που το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και, μεταξύ άλλων, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να αποκτήσει το δεύτερό της παιδί.  

«Το κομμάτι της επιστήμης είναι αδιαμφησβήτητο. Αυτό που λέω είναι πάντα να βασιζόμαστε στο γιατρό μας και μετά στο τι μας λένε. Από το πρώτο μου παιδί κι έχοντας ένα ιστορικό από τη μητέρα μου που μπήκε πρόωρα στην εμμηνόπαυση» ανέφερε αρχικά. 

Ζωή Κρονάκη: Πώς βλέπει τον ανταγωνισμό του σαββατοκύριακου;

 «Όταν γνώρισα τον σύντροφό μου που είπαμε από τον πρώτο μήνα “πάμε να κάνουμε οικογένεια”. Και στο πρώτο μου παιδί έλεγαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήρθε το πρώτο γρήγορα και στο δεύτερο είχαν περάσει τα χρόνια. 3 - 4. Ο γιατρός από αυτά που έβλεπα μου έλεγε “έχεις 2% πιθανότητα”. Σκέφτηκα και εξωσωματική αλλά μου έλεγε “άστο και όπως έρθει” γιατί έχω ένα παιδάκι και θα ταλαιπωρηθώ», εξήγησε στη συνέχεια η οικοδέσποινα της εκπομπής Καλημέρα είπαμε;.

Η Ζωή Κρονάκη με τον συμπαρουσιαστή της, Τάσο Ιορδανίδη

Η Ζωή Κρονάκη με τον συμπαρουσιαστή της, Τάσο Ιορδανίδη

«Σε εμάς το 2% ήταν τεράστιο δώρο. Ήμασταν ένα ζευγάρι που το θέλαμε πολύ. Ήταν το δικό μου θαύμα. Όταν έβλεπα ότι δεν αδιαθετούσα είχαν περάσει 3 μήνες. Παίρνω τον γιατρό μου και του λέω “δώσε μου ορμονοθεραπείες δεν ξέω τι θα κάνω”. Και μου λέει “δεν παίρνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης;”. Τελικά ήρθε το θαύμα μου. Ο γιος μου τώρα είναι 10 μισό», περιέγραψε στη συνέχεια η Ζωή Κρονάκη.

ΖΩΗ ΚΡΟΝΑΚΗ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΠΑΜΕ;
