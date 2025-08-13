Τάσος Ιορδανίδης: Διακοπές στη Μάνη με τη Θάλεια Ματίκα και τα παιδιά τους

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα ταξίδεψαν οικογενειακώς στην όμορφη Μάνη. Μαζί με τον γιο τους, Δάνο και την κόρη τους, Νάγια, απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ τα βράδια έκαναν βόλτες κάτω από τα αστέρια.

Ο γνωστός ηθοποιός κι οικοδεσπότης της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» συγκέντρωσε τις πιο γλυκές κι ανέμελες στιγμές τους σε δύο άλμπουμ, τα οποία ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες ο Τάσος Ιορδανίδης άλλοτε ποζάρει μόνος του στην παραλία κι άλλοτε με φόντο τα πολυσύχναστα και γραφικά δρομάκια της Μάνης. Σε άλλα στιγμιότυπα πάλι τον βλέπουμε να στέκεται δίπλα στα παιδιά του και τη σύζυγό του.

Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Οικογενειακή απόδραση στη Μάνη

Καλεσμένη στο Happy Day η Θάλεια Ματίκα είχε αναφερθεί στη μακροχρόνια σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη, αποκαλύπτοντας αν υπάρχει κάποιο μυστικό.

«Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Δεν υπάρχουν μυστικά και συνταγές για τις σχέσεις. Είναι λαχεία που σου έρχονται στη ζωή. Όχι ότι δεν θέλει δουλειά, αλλά είναι και λαχείο, το τυχερό του καθενός. Με τον Τάσο έχουμε πολύ κοινό τόπο και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο.

Πιστεύουμε και οι δυο πολύ στην οικογένεια. Πιστεύουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη από τη στιγμή που φέραμε δυο παιδιά στον κόσμο γιατί δεν το επέλεξαν, εμείς αποφασίσαμε και τα φέραμε. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας προσπαθούμε να φεύγουμε από οποιαδήποτε μικροπρεπή σκέψη. Δώσε χώρο και συγχώρεση», δήλωσε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πώς λειτουργούν ως ζευγάρι.