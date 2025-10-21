Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο

«Δεν ακούσαμε καν φρενάρισμα»

21.10.25 , 09:24 Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο
Αιματηρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. 

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια 60χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια ηλικιωμένη γυναίκα, 85 ετών. 

Άγιος Νικόλαος: Πεντάχρονος παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 κατέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση της άτυχης γυναίκας. 

Στα πλάνα φαίνεται η ηλικιωμένη να κείτεται στο οδόστρωμα στη μέση της Αμφιθέας. Περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο. 

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

Στο βίντεο φαίνεται μηχανή του ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. 

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν γδούπο και πετάχτηκαν στα μπαλκόνια τους. 

Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!

«Είδαμε τη γυναίκα στο οδόστρωμα. Πρέπει να ήταν πολύ σφοδρό το τροχαίο γιατί η γυναίκα δε φορούσε τα παπούτσια της και τα ψώνια της είχαν εκτοξευτεί σε μεγάλη απόσταση. Δεν ακούσαμε καν ήχο φρεναρίσματος», είπε μία κάτοικος. 

Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. 

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
ΤΡΟΧΑΙΟ
