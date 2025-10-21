Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο

Αιματηρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια 60χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια ηλικιωμένη γυναίκα, 85 ετών.

Βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 κατέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση της άτυχης γυναίκας.

Στα πλάνα φαίνεται η ηλικιωμένη να κείτεται στο οδόστρωμα στη μέση της Αμφιθέας. Περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο.

Στο βίντεο φαίνεται μηχανή του ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν γδούπο και πετάχτηκαν στα μπαλκόνια τους.

«Είδαμε τη γυναίκα στο οδόστρωμα. Πρέπει να ήταν πολύ σφοδρό το τροχαίο γιατί η γυναίκα δε φορούσε τα παπούτσια της και τα ψώνια της είχαν εκτοξευτεί σε μεγάλη απόσταση. Δεν ακούσαμε καν ήχο φρεναρίσματος», είπε μία κάτοικος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

