Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε μια ηλικιωμένη και ένα 7χρονο κοριτσάκι στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούταν επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, παρέσυρε τη γυναίκα και το παιδί, την ώρα που διέσχιζαν κάθετα τη λεωφόρο.

Μετά το τροχαίο η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο ελαφρά τραυματισμένο.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη κι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Τροχαίο Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου»

Ο πατέρας του κοριτσιού, σύμφωνα με το tempo24.news έγραψε στα social media:

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να προστάτευσε με το σώμα της τη μικρή.