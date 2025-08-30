Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την ηλικιωμένη και το παιδί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.25 , 14:52 Δώρα Παντέλη: Πρώτη επέτειος γάμου με τον σύζυγό της - Πώς τη γιόρτασε
30.08.25 , 14:48 Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche
30.08.25 , 14:40 Βόλος: 18χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του
30.08.25 , 14:05 Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο
30.08.25 , 13:20 Ήβη Αδάμου: Πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη
30.08.25 , 12:43 Έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το απόγευμα
30.08.25 , 12:37 Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
30.08.25 , 12:21 Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης
30.08.25 , 11:40 Ανδρομάχη: Η εγκυμοσύνη και η δύσκολη οικογενειακή στιγμή που αντιμετώπισε
30.08.25 , 11:38 Σίφνος: Θρήνος για 14χρονο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του
30.08.25 , 10:53 Δημόσιοι Υπάλληλοι: Απόλυση για όσους αρνούνται επί 2 χρόνια την αξιολόγηση
30.08.25 , 10:43 Αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα 12 ζώδια
30.08.25 , 10:30 Χρύσα Φώσκολου - Χρήστος Τσιγουρής: Πρεμιέρα της εκπομπής «Τώρα Μαζί»
30.08.25 , 10:15 45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της
30.08.25 , 09:51 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με αποκαλυπτικό μπικίνι στην παραλία
Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Τροχαίο Θέρμη: «Η 45χρονη δεν έχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της»
Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε μια ηλικιωμένη και ένα 7χρονο κοριτσάκι στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η ηλικιωμένη γυναίκα. 

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούταν επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, παρέσυρε τη γυναίκα και το παιδί, την ώρα που διέσχιζαν κάθετα τη λεωφόρο. 

Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Μετά το τροχαίο η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο ελαφρά τραυματισμένο. 

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη κι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. 

Τροχαίο Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου»

Ο πατέρας του κοριτσιού, σύμφωνα με το tempo24.news έγραψε στα social media: 

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να προστάτευσε με το σώμα της τη μικρή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top