Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!

Τραυματίστηκε το παιδί – Αναζητείται η οδηγός

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό ενός ανήλικου κοριτσιού είχαμε στα Σεπόλια. Σύμφωνα με τους γονείς του παιδιού, μια οδηγός το πλησίασε με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο. Η 9χρονη και ο πατέρας της, που έσπευσε αμέσως στο σημείο, μίλησαν αποκλειστικά στον Βαγγέλη Γκούμα, ενώ η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

Σεπόλια: Στο STAR ο οδηγός μηχανής που παραλίγο να παρασυρθεί από τρένο

Σοκ από παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Χτυπημένη στα πόδια, το πρόσωπο και τα χέρια, η μικρή προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Οι γιατροί έχουν περιποιηθεί τα τραύματά της, όμως ο τρόμος είναι χαραγμένος στο πρόσωπό της.

Απαγωγή «Τίγρης»: Το ερωτικό μήνυμα στη σύντροφο του θύματος

Η μικρή Λάουρα έχει μόλις γυρίσει από το νοσοκομείο μαζί με τον μπαμπά της και περιγράφει τι έζησε.

Με τραύματα η 9χρονη που παρέσυρε ΙΧ στα Σεπόλια

 «Με άρπαξε και με έσυρε στο δρόμο»

Όπως υποστηρίζει, μια οδηγός την άρπαξε την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και την έσυρε με το αυτοκίνητό της στην άσφαλτο, προτού εξαφανιστεί.

«Μου είπε η κυρία: «Έλα λίγο πιο κοντά». Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη στο ρεπορτάζ του Star. 

Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε η οδηγός

Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι έχει συμβεί. Εντόπισε το παιδί του γδαρμένο και μέσα στα αίματα. Η γυναίκα που οδηγούσε είχε ήδη χαθεί στα στενά.

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της Λάουρας.   

Τραύματα στο κεφάλι και το χέρι για την 9χρονη μετά την παράσυρση

Με τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια η 9χρονη

Η μικρή χρειάστηκε να περάσει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τα πιο σοβαρά, ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» δήλωσε επίσης ο πατέρας του κοριτσιού. 

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο - ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή και «χτενίζει» την περιοχή, αφού κανείς δεν αποκλείει νέα επίθεση.

