Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το λευκό όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ

Το λευκό όχημα που ανέφερε μάρτυρας ότι είδε στην περιοχή Πιπερίτσα, πολύ κοντά στη Φοινικούντα, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία, φαίνεται πως θα είναι το νέο στοιχείο που θα απασχολήσει τις αρχές στην πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Γιάννη Μαλλιαρό και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ένα παρόμοιο λευκό όχημα, ίδιας μάρκας με αυτό που έχει περιγράψει η μάρτυρας το εντόπισε ο δημοσιογράφος της εκπομπής σε περιοχή της Αττικής, όπου πήγε να κάνει ρεπορτάζ και διαμένει άτομο που έχει καταθέσει για την υπόθεση.

To λευκό αυτοκίνητο που εντόπισε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ταιριάζει με την περιγραφή μάρτυρα στη Φοινικούντα

Όπως είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ εντόπισαν ένα λευκό όχημα που ταιριάζει με την περιγραφή της μάρτυρας και είναι της ίδιας μάρκας. Μάλιστα την ώρα που βρίσκονταν στο σημείο, όπου ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο, βγήκε ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε μια μαύρη θήκη κιθάρας, που την έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται πως ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας έχει καταγραφεί από κάμερες να κουβαλά μια μαύρη θήκη κιθάρας, την ώρα που βρίσκεται πάνω στο λευκό σκούτερ και πηγαίνει με τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό στη Φοινικούντα για να σκοτώσει τον 68χρονο. Η θήκη αυτή, όπως και το σκούτερ δεν έχουν βρεθεί από την αστυνομία και κανείς από τους δύο συλληφθέντες δεν έχει πει πού μπορεί να βρίσκονται.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός πλησίασε το συγκεκριμένο άτομο και το ρώτησε αν γνώριζε κάποιον από τους εμπλεκόμενους στο έγκλημα της Φοινικούντας, ωστόσο εκείνος του απάντησε ότι δε γνώριζε τίποτα.

Ο δημοσιογράφος μάλιστα είπε πως η αστυνομία γνωρίζει για την ύπαρξη του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, χωρίς όμως αστυνομικές πηγές να θέλουν να κάνουν το οποιοδήποτε σχόλιο.

Φοινικούντα: Γιατί πέταξε το κινητό του ο συνεργός μια μέρα πριν παραδοθεί;

Ένα ακόμα ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι γιατί ο φερόμενος ως συνεργός δεν πέταξε το κινητό του αμέσως μετά το έγκλημα, αλλά το έκανε μια μέρα πριν παραδοθεί στις αρχές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το πέταξε σε έναν υπόνομο στην Αθήνα, χωρίς να λέει πού, γιατί στις επαφές του είχε αποθηκευμένα τα τηλέφωνα πολλών παραβατικών ατόμων και δεν ήθελε να τα έχει στα χέρια του.

Φαίνεται μάλιστα, από μαρτυρία συγγενικού του προσώπου, ότι είχε βρεθεί σε μέρη που ασχολούνται με τον τζόγο και βρίσκονται εκεί αρκετά παραβατικά στοιχεία. Με τον τζόγο δε, σύμφωνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη, ενδεχομένως να εμπλέκονται ένα ή δύο άτομα που σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Φοινικούντα: Η δίωρη στάση στις ερημιές πριν τη δολοφονία

Τέλος απάντηση αναζητούν οι αρχές και στο γιατί οι δύο νεαροί σταμάτησαν για δύο ώρες σε μια ερημική τοποθεσία στη Μεσσηνή πριν κατευθυνθούν στο κάμπινγκ.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν είναι είτε ότι περίμεναν από κάποιον να τους δώσει το πράσινο φως να ξεκινήσουν, ενημερώνοντάς τους ότι στο κάμπινγκ βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης, είτε ότι περίμεναν κάποιον για να τους δώσει το όπλο του εγκλήματος, που επίσης δεν έχει βρεθεί.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όλα πλέον σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση εξετάζονται για να βρεθούν τα κομμάτια που λείπουν από το παζλ.