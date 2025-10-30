Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες

Η μαρτυρία για το όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Τα κενά στη σκοτεινή αυτή υπόθεση είναι πολλά, όπως για παράδειγμα γιατί οι δύο προφυλακισμένοι νεαροί πέρασαν αρκετές ώρες σε ένα απομονωμένο σημείο, πριν εκτελέσουν το έγκλημα. 

φοινικούντα δολοφόνος ηθικός αυτουργός 1

Στο Mega και στην εκπομπή «Live News» μίλησε ένας ακόμα μάρτυρας, που φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση. 

Φοινικούντα: Η δίωρη στάση που αλλάζει τα δεδομένα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή ένα λευκό όχημα με τρεις επιβαίνοντες εντοπίστηκε μία μέρα πριν από τη διπλή δολοφονία στο σημείο, όπου οι δράστες περίμεναν για ώρες με το σκούτερ τους. 

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες

Μια γυναίκα που βρέθηκε εκεί περιέγραψε στην εκπομπή ότι είδε το συγκεκριμένο όχημα να φρενάρει απότομα κοντά στο κτήμα της, σε έναν χωματόδρομο που οδηγούσε σε αδιέξοδο. 

Φοινικούντα: Φοβάται για τη ζωή της η ανιψιά του 68χρονου

«Ήταν η πρώτη φορά που είδα κάποιον να περνά από εδώ τόσα χρόνια», είπε η μάρτυρας, η οποία εργαζόταν μαζί με τον σύζυγό της στο κτήμα. 

φοινικούντα δολοφονία φυσικός αυτουργός

Σύμφωνα με όσα είπε, όταν πλησίασε, άκουσε έναν από τους επιβαίνοντες να ρωτά αν υπάρχουν σπίτια στην περιοχή, απαντώντας ότι υπάρχει μόνο ένα πίσω από το σημείο.

Φοινικούντα: Μυστήριο με τη δεύτερη πόρτα και το άθικτο plexiglass

Η γυναίκα περιέγραψε ότι το αυτοκίνητο πλησίασε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να γνωρίζουν οι επιβαίνοντες ότι ο δρόμος τελειώνει σε αδιέξοδο. 

ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα 1

«Μόλις είδαν τους πλαστικούς σωλήνες που βάζουμε για να σηματοδοτήσουμε το τέλος του δρόμου, πάτησαν απότομα φρένο και έμειναν για 20-30 δευτερόλεπτα», είπε.

Μετά από σύντομη συζήτηση μεταξύ τους, το όχημα έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε. 

Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο

Η ίδια γυναίκα την επόμενη μέρα είδε στο ίδιο σημείο το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, εγείροντας ερωτήματα για ενδεχόμενη συνεργασία τρίτου προσώπου.

ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα 2

Φοινικούντα: «Δεν είχαμε μαζί μας όπλο...»

Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται κατηγορηματικά  ότι είχε μαζί του όπλο ή ότι πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία του φέρεται να είπε πως πιθανόν να το προμηθεύτηκε ο συνοδηγός και φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, σε κάποιο σημείο που σταμάτησαν. 

Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»

Οι νέες μαρτυρίες και η αποκάλυψη για το ύποπτο λευκό αυτοκίνητο ενισχύουν τις υποψίες για πιθανό συνεργό. Αυτό που ερευνούν οι αρχές είναι πώς βρέθηκαν οι δύο νεαροί σε ένα τόσο απομονωμένο μέρος και αν υπήρχε βοήθεια από τρίτους. 

φοινικούντα δολοφόνος ηθικός αυτουργός 1

Τόσο η ανακρίτρια, όσο και οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν τις έρευνες, αντλώντας στοιχεία τόσο από τις άρσεις απορρήτου των τηλεφωνημάτων, αλλά και από στοιχεία που έρχονται συνεχώς στα γραφεία των αρχών. 

Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία

Αυτό που εκτιμούν είναι ότι οι δύο νεαροί που έχουν προφυλακιστεί είχαν σίγουρα βοήθεια από κάποιο πρόσωπο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κάποιοι και ερευνάται αν έχουν και ποιον ρόλο το διπλό φονικό. Πάντως οι δύο προφυλακισμένοι επιμένουν να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στην άλλον και δεν έχουν μιλήσει για τρίτα πρόσωπα που τους βοήθησαν στο σχέδιο διαφυγής ή σε κάποια άλλη φάση της εκτέλεσης του αιματηρού τους σχεδίου. 
 

