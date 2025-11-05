Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα

«Δεν είναι ωραίο αυτό», δήλωσε στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 12:30 Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»
05.11.25 , 12:10 Φρίκη στη Λιβαδειά: Νεκρός σκύλος -Tον έσερναν από καρότσα αγροτικού
05.11.25 , 11:50 Σωτήρης Καλυβάτσης: Η απάντησή του αν θα πάει στον ΣΚΑΪ
05.11.25 , 11:47 Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της
05.11.25 , 11:40 «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί
05.11.25 , 11:38 Θεοφανία Παπαθωμά: «Θεωρώ τη δημοσιότητα... κατάρα, ένα αναγκαίο κακό!»
05.11.25 , 11:28 Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
05.11.25 , 11:09 Εντυπωσιακή πρώτη νίκη του Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship
05.11.25 , 11:07 ΕΜΠ: Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για σύνθημα σε τοίχο
05.11.25 , 11:04 Τάσος Νούσιας: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου, έχει στόχους, γυμνάζεται»
05.11.25 , 10:59 Κατερίνα Γκαγκάκη: Όσα είπε για τη Μαρία Μπακοδήμου και το OPEN
05.11.25 , 10:54 Στο Μέγαρο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ - Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
05.11.25 , 10:53 Πλήρης συλλογή της Ολυμπιακής από τα χρόνια του Ωνάση στο Cash or Trash!
05.11.25 , 10:48 Business casual outfits: Δημιουργήστε το πιο πετυχημένο look για το γραφείο
05.11.25 , 10:41 Προσωπικός Αριθμός: Λήγει σήμερα η διορία - Πώς γίνεται η έκδοση
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Φρίκη στη Λιβαδειά: Νεκρός σκύλος -Tον έσερναν από καρότσα αγροτικού
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Νίκος Κουρής για τον γιο του: «Mεγάλες οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει αγάπη»
Προσωπικός Αριθμός: Λήγει σήμερα η διορία - Πώς γίνεται η έκδοση
Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ηλικία, το ύψος και η σχέση του με τη Μακρυπούλια
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά έκανε η Μαρία Αντωνά, όπου μίλησε τόσο για την τηλεοπτική της πορεία, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια αρχικά, μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 μετά την καλοκαιρινή εκπομπή, Καλοκαίρι Παρέα, στην οποία συμμετείχε. «Πολύ ευχάριστη η ανανέωση της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, κάθε πράγμα γίνεται στο καιρό του και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με την Κατερίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για το γεγονός ότι ακούγεται πώς είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα, και πιθανόν να ανεβούν και τα σκαλιά της εκκλησίας, ενοχλημένη απάντησε: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σε αυτό, δεν είναι ωραίο, ευτυχώς είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά».

Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα

Μαρίας Αντωνά: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Πέμπτης 30/10 βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τη ζωή της αλλά και μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον γνωστό πραουσιαστή. 

Μαρία Αντωνά: Aποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά κι ο Γιώργος Λιάγκας πρόσφατα βρέθηκαν στη Μύκονο

Η Μαρία Αντωνά κι ο Γιώργος Λιάγκας πρόσφατα βρέθηκαν στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη», αποκάλυψε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top