Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα

Δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά έκανε η Μαρία Αντωνά, όπου μίλησε τόσο για την τηλεοπτική της πορεία, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια αρχικά, μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 μετά την καλοκαιρινή εκπομπή, Καλοκαίρι Παρέα, στην οποία συμμετείχε. «Πολύ ευχάριστη η ανανέωση της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, κάθε πράγμα γίνεται στο καιρό του και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με την Κατερίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για το γεγονός ότι ακούγεται πώς είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα, και πιθανόν να ανεβούν και τα σκαλιά της εκκλησίας, ενοχλημένη απάντησε: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σε αυτό, δεν είναι ωραίο, ευτυχώς είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά».

Μαρίας Αντωνά: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Πέμπτης 30/10 βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τη ζωή της αλλά και μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον γνωστό πραουσιαστή.

Η Μαρία Αντωνά κι ο Γιώργος Λιάγκας πρόσφατα βρέθηκαν στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη», αποκάλυψε.

