Μαρία Αντωνά: Aποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα

«Είχα κάνει δοκιμαστικό...».

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Η Μαρία Αντωνά μίλησε για το πότε συνάντησε για πρώτη φορά τον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία τους είχε γίνει πολλά χρόνια πριν, μέσα από ένα τηλεοπτικό δοκιμαστικό.

Η Μαρία Αντωνά ήξερε κοινωνικά τον Γιώργο Λιάγκα αρκετά χρόνια... 

Η Μαρία Αντωνά ήξερε κοινωνικά τον Γιώργο Λιάγκα αρκετά χρόνια... 

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή Το ’Χουμε του ΣΚΑΪ, ενόψει της αποψινής της συνέντευξης στην εκπομπή Καλώς ήρθατε στην αγκαλιά μου με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε ότι τότε είχε κάνει δοκιμαστικό για τη βραδινή εκπομπή που είχε ο παρουσιαστής στον ΑΝΤ1. 

Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

«Με τον Γιώργο είχαμε γνωριστεί πριν πάρα πολλά χρόνια. όταν είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για τη βραδινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής. Τελικά δεν πήρα εγώ τη θέση, είχε επιλεχθεί η Νικολέτα Ράλλη. Είχε περισσότερη εμπειρία εκείνη», ανέφερε η Μαρία Αντωνά.

Νύχτες στη Μύκονο για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα

Νύχτες στη Μύκονο για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας τη σεζόν 2017-2018 είχε αναλάβει την εκπομπή Late Night με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, που δεν είχε πάει καλά στους πίνακες της τηλεθέασης

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία Δεληβοριά - Μαζωνάκη

Η σχέση του ζευγαριού μετράει περισσότερο από έναν χρόνο, ωστόσο οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους.

