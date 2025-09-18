Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατάγεται από τη Ρόδο και πρόσφατα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια τρυφερή στιγμή από την ιδιαίτερη πατρίδα της, μαζί με τους γονείς της.

Η γνωστή παρουσιάστρια πόζαρε μαζί με τους γονείς της, Βασίλη και Πόπη κατά την έξοδό τους σε εστιατόριο του νησιού και ανέβασε τη φωτογραφία στα social media.

Δες τη φωτογραφία:

Η παρουσιάστρια, που συχνά μιλά με περηφάνια για την οικογένειά της, θέλησε να δείξει πως πίσω από κάθε της βήμα υπάρχει πάντα η στήριξή τους.

Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι οι γονείς της είναι πάντα δίπλα της σε όλα της τα βήματα, και ειδικά τώρα που η ίδια έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Οι γονείς μου συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητά μας, αγαπούν τα εγγόνια τους και είναι πάντα δίπλα μας», έχει πει χαρακτηριστικά.

Έχει αναφέρει ακόμα ότι μπορεί να τους χωρίζει η απόσταση (Αθήνα - Ρόδος), όμως η αγάπη τους παραμένει αμετάβλητη. Φυσικά,η Κωνσταντίνα φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να επιστρέφει στη Ρόδο, για να βρεθεί ξανά στο πατρικό της και να απολαύσει στιγμές με τους αγαπημένους της γονείς.