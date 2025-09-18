Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο

Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε την ιδιαίτερη πατρίδα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 19:24 Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή
18.09.25 , 19:15 Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
18.09.25 , 19:14 Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ
18.09.25 , 19:10 Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη
18.09.25 , 18:26 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων
18.09.25 , 18:17 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο
18.09.25 , 17:55 Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»
18.09.25 , 17:46 Μεγάλη απεργία στη Γαλλία: Στον δρόμο πάνω από 1.000.000 διαδηλωτές
18.09.25 , 17:33 Μετρό: Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού και αναγκάστηκε να ζητιανέψει!
18.09.25 , 17:23 smart #5: Με πέντε αστέρια, την υψηλότερη βαθμολογία Euro NCAP
18.09.25 , 17:10 Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
18.09.25 , 17:06 Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
18.09.25 , 16:46 Θεσσαλονίκη: Nεκρός 35χρονος σε εργατικό δυστύχημα
18.09.25 , 16:26 Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
18.09.25 , 15:57 Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
Τζωρτζίνα Χρέπα: Ποια είναι η 23χρονη bartender της Φάρμας
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατάγεται από τη Ρόδο και πρόσφατα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια τρυφερή στιγμή από την ιδιαίτερη πατρίδα της, μαζί με τους γονείς της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κάνει baby swimming με τον γιο της Βλάσση

Η γνωστή παρουσιάστρια πόζαρε μαζί με τους γονείς της, Βασίλη και Πόπη κατά την έξοδό τους σε εστιατόριο του νησιού και ανέβασε τη φωτογραφία στα social media.

Δες τη φωτογραφία:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο

Η παρουσιάστρια, που συχνά μιλά με περηφάνια για την οικογένειά της, θέλησε να δείξει πως πίσω από κάθε της βήμα υπάρχει πάντα η στήριξή τους.

Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι οι γονείς της είναι πάντα δίπλα της σε όλα της τα βήματα, και ειδικά τώρα που η ίδια έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Οι γονείς μου συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητά μας, αγαπούν τα εγγόνια τους και είναι πάντα δίπλα μας», έχει πει χαρακτηριστικά.

Έχει αναφέρει ακόμα ότι μπορεί να τους χωρίζει η απόσταση (Αθήνα - Ρόδος), όμως η αγάπη τους παραμένει αμετάβλητη. Φυσικά,η Κωνσταντίνα φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να επιστρέφει στη Ρόδο, για να βρεθεί ξανά στο πατρικό της και να απολαύσει στιγμές με τους αγαπημένους της γονείς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top