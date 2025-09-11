Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κάνει baby swimming με τον γιο της Βλάσση

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωτόπουλο δύο υπέροχα αγοράκια, τον Βλάσση και τον μικρότερο Βασίλη, που βάφτισαν πρόσφατα.

Η παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση καθώς έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, μοιράστηκε μία φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Μας έδειξε τη δραστηριότητα που κάνει μαζί με τον μεγαλύτερο γιο της, Βλάσση. Στο στιγμιότυπο, η Σπυροπούλου κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της, στην πισίνα και κάνουν μαζί κολύμβηση, γνωστό και ως baby swimming.

Όπως βλέπουμε, ο μικρός κρατάει μία μπάλα και είναι έτοιμος να σκοράρει στο δίχτυ που υπάρχει στην άκρη της πισίνας.

Δες την ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου:

Το baby swimming είναι προγράμματα κολύμβησης για βρέφη και μικρά παιδιά, όπου με τη βοήθεια γονιών και ειδικών εκπαιδευτών τα μωρά εξοικειώνονται με το νερό μέσα από παιχνίδι. Βοηθά στη σωματική ανάπτυξη, τον συντονισμό και την ενδυνάμωση, ενισχύει τον δεσμό γονιού–παιδιού, καλλιεργεί αυτοπεποίθηση και χαρά, ενώ παράλληλα μειώνει τον φόβο για το νερό και δημιουργεί τις βάσεις για μελλοντική σωστή κολύμβηση.