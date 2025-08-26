Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται πολλές από τις στιγμές της στα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Maestro, στην τελευταία της ανάρτηση, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βόλτα της με σκάφος.

Όπως θα δεις στα στιγμιότυπα, η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες και φυσικά, τα σχόλια και τα likes από τους followers «έπεσαν» βροχή! Ειδικότερα, η εντυπωσιακή Ελληνίδα ηθοποιός φόρεσε μονάχα ένα λευκό σορτς με χρυσή ζώνη κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να μην αποκαλύψει τον προορισμό στον οποίο βρίσκεται.

Δες τα στιγμιότυπα:

Η όμορφη ηθοποιός πριν από μερικές εβδομάδες είχε πρωταγωνιστήσει στην Επίδαυρο, στη νέα παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού βασισμένη στις ραψωδίες ζ, η, θ, της «Οδύσσειας» και είχε κλέψει τις «εντυπώσεις» ως Ναυσικά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)