Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying

«Τον φώναζαν κοριτσάκι και Πάολα» - Το μήνυμα στους συμμαθητές του

Ανθίζει το bullying και στην Ελλάδα - Τρομάζουν τα νούμερα - Βίντεο αρχείου Open
Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Ιταλία από την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή Πάολο Μέντικο, ο οποίος είχε πέσει θύμα bullying και ομοφοβικών επιθέσεων.

Φυλή: «Θέλω να πεθάνω σε μικρή ηλικία» - Η εξομολόγηση του 13χρονου

Ο Πάολο ζούσε στην πόλη Λατίνα, 100 χλμ. έξω από τη Ρώμη. Έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο δωμάτιό του, αφού πρώτα έστειλε ένα μήνυμα από το κινητό του στους συμμαθητές του στο οποίο έγραφε: «στο σχολείο κρατήστε μου μια θέση στην πρώτη σειρά».

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο δεχόταν ανελέητο bullying από συμμαθητές του και ομοφοβικές επιθέσεις - Facebook

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο δεχόταν ανελέητο bullying από συμμαθητές του και ομοφοβικές επιθέσεις - Facebook

Σύμφωνα με την οικογένειά του, στην τάξη τον φώναζαν «κοριτσάκι» και «Πάολα». Ήταν ένας καλός μαθητής που λάτρευε τη μουσική και αγαπούσε το ψάρεμα. Λόγω του ανελέητου bullying που δεχόταν αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο, όμως ο εφιάλτης ξανάρχισε τις πρώτες μέρες στην πρώτη Λυκείου. 

Πάτρα: «Τον πέταξαν ψηλά και τον άφησαν να πέσει κάτω με το κεφάλι»

Ο αδελφό του Πάολο έστειλε επιστολή στο πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αλλά και στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ζητώντας να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρξει άλλη αυτοκτονία. 

«Ο θάνατος του αδελφού μου πιστοποιεί την αποτυχία της κοινωνίας μας», έγραψε ο Ίβαν Μέντικο.

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο αυτοκτόνησε καθώς δεν άντεξε το bullying που δεχόταν στο σχολείο του - Facebook

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο αυτοκτόνησε καθώς δεν άντεξε το bullying που δεχόταν στο σχολείο του - Facebook

«Στην κηδεία του παιδιού μου, ήρθε μόνον ένας συμμαθητής του και στο παρελθόν υπήρξαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπέθαλψαν το bullying και αδιαφόρησαν επιδεικτικά παρά τις καταγγελίες μας», είπε από την πλευρά της η μητέρα του παιδιού. 

Ημέρα κατά της σχολικής βίας: Ένα στα τρία παιδιά έχει δεχτεί bullying

Οι καθηγητές του αρνούνται κάθε άμεση ή έμμεση ευθύνη, αλλά ο Ιταλός υπουργός Παιδείας διέταξε τη διεξαγωγή άμεσης διοικητικής έρευνας. Η εισαγγελία του Κασίνο, παράλληλα, ερευνά την τραγική αυτή υπόθεση με έμφαση στο αδίκημα της εξώθησης σε αυτοκτονία.

«Το πρόβλημα του bullying παρουσιάζει, δυστυχώς, αύξηση σε όλη την Ευρώπη, λόγω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα τεράστιο θέμα», τόνισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Παιδείας, Βαλντιτάρα. 

Από έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα, προκύπτει ότι το 19% των παιδιών ηλικίας 11 έως 13 ετών είναι θύμα bullying και βίαιων επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας. Οι επιθέσεις αυτές τριπλασιάζουν τον κίνδυνο κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων.

ΙΤΑΛΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
 |
BULLYING
 |
14ΧΡΟΝΟΣ
