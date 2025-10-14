Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Στο πλαίσιο της περιοδείας Live in concert - One last time

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 18:38 Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
14.10.25 , 18:13 Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
14.10.25 , 18:10 Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
14.10.25 , 18:00 Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
14.10.25 , 17:38 OMODA & JAECOO: Η επόμενη φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα
14.10.25 , 17:37 Διάσκεψη για τη Γάζα: Όταν η πατριαρχία επισκιάζει τη δημοσιογραφία
14.10.25 , 17:10 Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
14.10.25 , 17:05 Θανάσης Πάτρας: Ο τίτλος κι η ώρα μετάδοσης της νέας του εκπομπής
14.10.25 , 16:54 Φάρμα: Βαριές κουβέντες απόψε - «Τον έχει πιάσει εμμονή!»
14.10.25 , 16:47 H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!
14.10.25 , 16:44 Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια
14.10.25 , 16:18 Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
14.10.25 , 16:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Η τοξικότητα στα social media πάντα θα υπάρχει»
14.10.25 , 15:48 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!
14.10.25 , 15:45 Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Rod Stewart
Μια από τις τεράστιες επιτυχίες του Rod Stewart είναι το Da Ya Think I'm Sexy?
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ο σπουδαίος Sir Rod Stewart έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Telekom Center Athens, για μια εμφάνιση που θα μας ανταμείψει για την αναμονή τόσων δεκαετιών!!!

Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Φέτος πραγματοποιεί μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία με τίτλο One Last Time, δίνοντας συναρπαστικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Όσοι τον είδαν μιλούν για έναν καλλιτέχνη σε τρομερή φόρμα και ενέργεια και την ικανότητα να σμίγει στο ίδιο κοινό διαφορετικές γενιές ακροατών, με τις δεκάδες ανεπανάληπτες επιτυχίες του: Baby Jane, Maggie May, Tonight's the Night (Gonna Be Alright), Downtown Train, Have I Told You Lately, Da Ya Think I'm Sexy?, Hot Legs, The First Cut Is the Deepest και τόσα άλλα που δε γίνεται να μην ξυπνήσουν μέσα μας συναισθήματα και αναμνήσεις.  

Μεγάλη επιτυχία του Stewart το Baby Jane

Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, το αξεπέραστο look του με τα όρθια μαλλιά και τα φανταχτερά ρούχα, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε φορά που βρίσκεται στη σκηνή. 

Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Sir Roderick David Stewar -γνωστός απλώς ως Rod Stewart- είναι έτοιμος να μαγέψει το ελληνικό κοινό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στo Telektom Center Athens. Ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, παγκόσμιο είδωλο και ένας από τους πιο εμβληματικούς entertainers όλων των εποχών, έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία που δεν επιτρέπεται να χάσει κανείς. 

Ένα όνειρο δεκαετιών που θα γίνει πραγματικότητα! 

Η προπώληση εισιτηρίων διεξάγεται μέσω του www.ticketmaster.gr

Rod Stewart
Live in concert - one last time

Σάββατο 13/12/2025 

Telekom Center Athens
Λεωφ. Κηφισίας 37 Μαρούσι
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top