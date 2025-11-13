First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!

Το First Dates, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, άνοιξε τις πόρτες του και στην Ελλάδα.

H Χριστίνα περίμενε να συναντήσει έναν άγνωστο, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια για εκείνη. «Δε γίνεται να είμαστε εδώ και οι δύο», δήλωσε έκπληκτη στη δήλωσή της, μετά το τετ -α- τετ με τον Πέτρο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται! Λέτε το σύμπαν να ήθελε να τους στείλει κάποιο μήνυμα;

Ο Αργύρης πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες στον έρωτα, γι' αυτό και ξαναήρθε στο τηλεοπτικό εστιατόριο. «Ξανά εδώ. Μου άρεσε που ξανά ήρθα στο First Dates. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε.

First Dates: Ο Πέτρος προσπαθεί με το χιούμορ του να κατακτήσει την καρδιά της Χριστίνας

Ο Πέτρος προσπαθεί να «σπάσει» τον πάγο, επιστρατεύοντας το χιούμορ του. «Για τη μέση τι θέλεις να πάρουμε;», τον ρωτάει η Χριστίνα. «Για τη μέση έχει έμπλαστρο», απαντάει εκείνος με το χιούμορ του να μη γίνεται αμέσως αντιληπτό από τη 19χρονη.

«Λέει πάρα πολλά κρύα αστεία», παραδέχτηκε η ίδια στις κάμερες.

Από το ρεπερτόριο του 23χρονου δεν έλειψαν και τα ανέκδοτα on camera. «Είναι μια πατάτα έξω στη θάλασσα και βλέπει άλλες δύο πατάτες μέσα στη θάλασσα. Και τις λέει, πατάτε;», ακούγεται να λέει στο sneak preview από το επεισόδιο που θα δούμε απόψε στις 21:00, στο Star.

Ταιριάζει η Ζενεβιέβ με τους Τοξότες;

Σε άλλο σημείο, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αποκαλύπτει την προσωπική της εμπειρία με τους Τοξότες, καθώς ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδας, ανήκει σε αυτό το ζώδιο. «Ο άντρας μου είναι Τοξότης. Μόνη μου μιλάω. Στο σπίτι πιάνω συζήτηση με τους τοίχους», τόνισε.

First Dates: Μη σου τύχει αυτό που έτυχε στην Τζουλιάνα

Η Τζουλιάνα έχει ένα πολύ δυνατό παρουσιαστικό, το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο από τους γύρω της. Η παρουσία της στο εστιατόριο μονοπώλησε το ενδιαφέρον με την 38χρονη να αισθάνεται... ματιασμένη. «Ωωω Παναγία μου, χασμουριέμαι, δεν μπορώ... πρέπει να έχω πάρω πολύ μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάθε Πέμπτη στις 21:00, η μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό σκοπό: να δώσουν μια ευκαιρία στον έρωτα, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι!

