First Dates Trailer Πέμπτης 13/11: Την έπιασε χασμουρητό πάνω στο ραντεβού

Η αναζήτηση της αγάπης συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο του First Dates, που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο Star.

Ένας dater έχει περάσει από πολλές αναποδιές στην προσπάθειά του να βρει τον έρωτα. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του στο τηλεοπτικό εστιατόριο δείχνει πως δεν το βάζει κάτω. «Έχω κυνηγήσει πολλές και έχω φάει τα μούτρα μου», ακούγεται να λέει στο trailer.

Στιγμιότυπο από το νέο επεισόδιο του First Dates

Σε άλλο σημείο, βλέπουμε μία κυρία να χασμουριέται κατά τη διάρκεια του ραντεβού. Βαριέται τον άντρα που βρίσκεται απέναντί της ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;

