First Dates: Η Φλώρα βρήκε το ταίρι της; Το γλυκό φινάλε με τον Νίκο

Η Φλώρα περιέγραψε τον Νίκο ως «καλό παιδί, ευγενικό και με χιούμορ», με τον οποίο η ώρα πέρασε γρήγορα και ευχάριστα στο φημισμένο εστιατόριο του First Dates.

Λίγο αργότερα, και οι δύο βρέθηκαν στο booth για να μοιραστούν τις πρώτες τους εντυπώσεις.

Η Φλώρα και ο Νίκος δήλωσαν πως πέρασαν πολύ όμορφα και ότι σίγουρα θα υπάρξει και δεύτερο ραντεβού, αφήνοντας τους τηλεθεατές με χαμόγελο και ανυπομονησία για τη συνέχεια.

Ο Νίκος, από την πλευρά του, δεν δίστασε να επαινέσει την εμφάνιση της Φλώρας, υπογραμμίζοντας όμως κάτι πιο ουσιαστικό: η πραγματική ομορφιά ενός ανθρώπου βρίσκεται στην εσωτερική του πλευρά. Με αυτή τη σκέψη, το ραντεβού έκλεισε με θετικά συναισθήματα και ελπίδα για τη συνέχεια της γνωριμίας τους.

