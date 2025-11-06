First Dates: Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε η Επιστήμη στον Θανάση

Η Επιστήμη αποφάσισε να πάει στο First Dates για να γνωρίσει έναν άνδρα που θα της κάνει εντύπωση.

Για να είμαστε συγκεκριμένοι, θα ήθελε έναν άνδρα ψηλό μιας κι εκείνη είναι 1.83 εκ. Λίγα λεπτά αργότερα το ραντεβού της έφτασε στο φημισμένο εστιατόριο.

Ο Θανάσης έκανε πολύ καλή εντύπωση στη Ζεν, μιας και της αφιέρωσε μια μαντινάδα. Δεν έχει σημασία που είναι πειραιώτης, την προσπάθειά του την έκανε!

«Πολύ φίλος μου ο Θανάσης», είπε η Ζεν πηγαίνοντάς τον προς το μπαρ! Χαιρέτησε το ραντεβού του και όπως ήταν αναμενόμενο η Επιστήμη το πρώτο πράγμα που πρόσεξε επάνω του ήταν το ύψος.

«Δε θέλω να είμαι προκατειλημμένη. Μπορεί να έχει και άλλα προτερήματα», είπε στο cue η επιστήμη.



