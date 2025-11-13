«Πέρασε» ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040

Τι αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 20:00 Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
13.11.25 , 19:58 Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
13.11.25 , 19:52 Ελβετικό φράγκο: Το νέο σχέδιο για τα δάνεια αφήνει πολλούς εκτεθειμένους
13.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;
13.11.25 , 19:17 Πιλοτικό επίδομα ανεργίας για 12.000 ωφελούμενους
13.11.25 , 19:13 ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
13.11.25 , 19:13 Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν
13.11.25 , 19:04 Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο
13.11.25 , 18:52 Ένα τραπεζάκι για «βραδιές Μπιρίμπας» κατέφτασε στο Cash or Trash!
13.11.25 , 18:43 «Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
13.11.25 , 18:33 VW-Kosmocar: Ποιος είναι ο νέος συνεργάτης
13.11.25 , 18:19 Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
13.11.25 , 18:14 General Tire Greece:Χαράζει νέους δρόμους με επίκεντρο την ασφάλεια
13.11.25 , 17:46 Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»
13.11.25 , 17:45 Στα πρώτα ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη ο Μητσοτάκης
ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Pascal Bastien)
Πέρασε Ο Νέος Στόχος Μείωσης Των Κατά 90% Έως Το 2040
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέρασε τελικά από το Ευρωκοινοβούλιο ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, προκειμένου να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050. Είναι ένας στόχος «νερωμένος» σε σχέση με τα αρχικά σχέδια της Κομισιόν, η οποία έχει επίσης υπαναχωρήσει. Αλλά ακόμα και αυτός δεν ήταν σίγουρο ότι θα στηριχθεί. 

Σε ψηφοφορία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του νόμου της ΕΕ για το κλίμα, ορίζοντας έναν νέο, ενδιάμεσο και δεσμευτικό κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2040, δηλαδή τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 379 ψήφους υπέρ, 248 κατά και 10 αποχές. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την τελική μορφή του νόμου.

«Ο ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, Γκέρμπεν-Γιαν Γκέρμπραντι, ξεκίνησε συνομιλίες με τους Πράσινους, τους Σοσιαλιστές και το ΕΛΚ για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που ο ακροδεξιός εισηγητής δεν ήταν πρόθυμος να επιτύχει», ήταν το σχόλιο της πολιτικής ομάδας που δείχνει τον... αγώνα που δόθηκε για να πεισθούν οι ευρωβουλευτές του προοδευτικού τόξου να στηρίξουν την πρόταση.

Από το 2036, πέντε ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των εκπομπών θα μπορούσαν να προέλθουν μέσω διεθνών πιστώσεων άνθρακα, ενώ το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ETS2 θα αναβληθεί έως το 2028. Κάθε δύο χρόνια, θα υπάρχει έκθεση προόδου, με δυνατότητα αναθεώρησης του στόχου του 2040.

Ευελιξία για τα κράτη μέλη

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η πράσινη μετάβαση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συμβαδίζουν. Ως εκ τούτου, συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει νέες δυνατότητες ευελιξίας στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Από το 2036, έως και πέντε ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των καθαρών εκπομπών θα μπορούσαν να προέλθουν από υψηλής ποιότητας διεθνή πιστωτικά μόρια άνθρακα από χώρες εταίρους, αλλά το Κοινοβούλιο θέλει διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα υπόκειται σε ισχυρές διασφαλίσεις. Η Επιτροπή είχε προτείνει ένα ανώτατο όριο έως και τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης τη δυνατότητα χρήσης των εγχώριων μόνιμων απορροφήσεων άνθρακα για την αντιστάθμιση των δύσκολα μειούμενων εκπομπών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), καθώς και την αυξημένη ευελιξία εντός και μεταξύ τομέων και μέσων για την επίτευξη στόχων που είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομικά αποδοτικοί.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση των κρατών μελών για την αναβολή της εισαγωγής του ETS2 της ΕΕ κατά ένα έτος, από το 2027 στο 2028. Το ETS2 καλύπτει τις εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων σε κτίρια και οδικές μεταφορές.

Αναθεώρηση του στόχου του 2040

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η Επιτροπή να αξιολογεί την πρόοδο προς τους ενδιάμεσους στόχους κάθε δύο χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων πτυχών, η αναθεώρηση θα αξιολογήσει την κατάσταση των καθαρών απορροφήσεων σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του 2040, καθώς και τις αναδυόμενες δυσκολίες και τις δυνατότητες ενίσχυσης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η αναθεώρηση θα λάβει επίσης υπόψη τις τάσεις στις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά.

Μετά τα συμπεράσματα της αναθεώρησης, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, εάν κριθεί σκόπιμο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τροποποίηση του στόχου του 2040 ή τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου - για παράδειγμα, για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της ευημερίας και της κοινωνικής ενότητας της ΕΕ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
 |
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
 |
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
 |
ΕΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top